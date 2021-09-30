Екатерина Осипова – обладатель диплома фотоконкурса «Красная зона»

Организатором конкурса выступила общественная организация Ленинградской области «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (ПАССД) по инициативе Российской ассоциации медицинских сестер (РАМС) и при поддержке Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

По условиям конкурса, снимки должны были показать лучших представителей профессии и отразить важнейшие профессиональные ценности врачей, медсестер и фельдшеров: милосердие, сострадание, готовность служить интересам общества, прийти на помощь в самых сложных условиях и быть рядом с пациентом в самое трудное для него время.

Участниками конкурса стали представители из Лужской, Подпорожской, Гатчинской, Ленинградской областной клинической и областной туберкулезной больниц, Выборгского межрайонного наркологического и Ленинградского областного противотуберкулезного диспансеров. Они прислали на конкурс 33 фотоработы, не ограничившись «красной зоной» своих медицинских учреждений, так как медики проявляют свои лучшие профессиональные качества независимо от отделения. В конкурсную комиссию вошли семь независимых экспертов.

«Выражаем слова благодарности всем участникам фотоконкурса за то, что они откликнулись на приглашение, предоставили свои замечательные работы, которые по-настоящему трогают душу и сердце», - говорится в официальном сообществе ПАССД.

Екатерина Осипова представила на суд жюри пять фотографий, на которых отображены разнообразные моменты работы медицинской сестры в педиатрическом отделении, которое, несмотря на пандемию, не закрывалось ни на один день и продолжало оказывать помощь маленьким пациентам.

Фотографии получились по-настоящему душевными, глубокими и очень красноречивыми. На одном фото под названием «Пожалуйста, потерпи» Екатерина делает забор крови маленькому младенцу. «Трудно причинять боль такой крошке, но анализ необходим для дальнейшего лечения», - пишет Екатерина под фотографией.

На другом фото «Ты не один» Екатерина бережно держит за ручку малыша в кроватке. На третьем «А из нашего окна…» вместе с малышкой у окна они смотрят на яркое цветущее лето. Еще одно фото «Давай с тобой поговорим...» показывает, как Екатерина общается с более старшими пациентами, которым кроме таблеток нужна и психологическая поддержка. На фото «Снова день радости» вместе с детским врачом-неврологом Юлией Решетниковой.

Победителем конкурса стала медицинская сестра дневного стационара терапевтического отделения Подпорожской больницы Анна Ядыкина. Все остальные получили дипломы участников фотоконкурса. Екатерине Осиповой диплом вручила главная медсестра Гатчинской КМБ Наталия Земко. Стоит отметить, что именно фотография Екатерины Осиповой стала обложкой для официального фотоальбома конкурса.

Поздравляем Екатерину и благодарим ее за возможность заглянуть за закрытые двери больницы, чтобы посмотреть на ежедневные будни врачей и медсестер педиатрического отделения Гатчинской КМБ.

По материалам пресс-службы Гатчинской КМБ