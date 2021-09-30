Область показывает документ ─ свидетельство подлинности мощей Александра Невского

В записке указано: «Это 1681 год. Май. В день собраны сия мощи благоверного князя Александра после церковного горения. Тогда бы погоревши все иконы». Записка была найдена при вскрытии гробницы Александра Невского в 1917 году, о чем свидетельствует акт осмотра останков. Тогда раку с мощами вскрыли представители духовенства, боясь нападения немцев на Петроград во время Первой мировой войны. Важнейший исторический документ был приложен к уголовному делу, возбужденному в 1922 году при повторном вскрытии мощей князя уже советской властью.

В наше время уголовное дело о вскрытии мощей Александра Невского было найдено в Ленинградском областном государственном архиве в Выборге. О том, как уголовное дело попало в областной архив – еще одна загадка для современных архивистов. «Дело в том, что Петроградский губернский суд, пришедший на смену революционному трибуналу и народному суду, был образован уже после самого процесса, но все равно документ оказался в его фондах. Само уголовное дело закрыли только в 1924 году, а в 1961 году документы передали в Государственный архив Ленинградской области», ─ прокомментировала директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова.

Исторический документ занял почетное место среди артефактов историко-документальной выставки «Александр Невский и его образ в исторической памяти», открывшейся сегодня в Выставочном зале федеральных архивов, наряду с Софийской летописью второй половины XV века, Киевской летописью XVI века, Лицевым летописным сводом середины XVI века и духовными грамотами потомков Александра Невского.

Выставка включает более 400 экспонатов — летописные свидетельства о жизни и трудах князя Александра Невского, подлинные архивные документы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как святого, свидетельствующие о перенесении чудотворных мощей из Владимира в Санкт-Петербург, использовании образа полководца в наградной системе Российской империи, СССР и Российской Федерации, а также фото- и кинодокументы.

Посетители смогут увидеть уникальные кадры кинохроники вскрытия его мощей в Александро-Невской лавре, награждения орденом Александра Невского на фронтах Великой Отечественной войны и отреставрированный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Кроме того, на выставке представлены документы по истории строительства Александро-Невской лавры, о порядке организации перенесения чудотворных мощей и создании в середине XVIII века гробницы для раки святого Александра Невского.

Напомним, что экспозиция приурочена к знаменательной дате – 12 сентября 1724 года, когда по повелению Петра Великого состоялось перенесение мощей святого благоверного князя из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга (Александро-Невская лавра).