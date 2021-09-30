Область показывает документ ─ свидетельство подлинности мощей Александра Невского

В записке указано: «Это 1681 год. Май. В
день собраны сия мощи благоверного князя Александра после церковного горения.
Тогда бы погоревши все иконы». Записка была найдена при вскрытии гробницы
Александра Невского в 1917 году, о чем свидетельствует акт осмотра останков.
Тогда раку с мощами вскрыли представители духовенства, боясь нападения немцев
на Петроград во время Первой мировой войны. Важнейший исторический документ был
приложен к уголовному делу, возбужденному в 1922 году при повторном вскрытии
мощей князя уже советской властью.
В
наше время уголовное дело о вскрытии мощей Александра Невского было найдено в
Ленинградском областном государственном архиве в Выборге. О том, как уголовное дело попало в областной архив – еще
одна загадка для современных архивистов. «Дело в том, что Петроградский
губернский суд, пришедший на смену революционному трибуналу и народному суду,
был образован уже после самого процесса, но все равно документ оказался в его
фондах. Само уголовное дело закрыли только в 1924 году, а в 1961 году документы
передали в Государственный архив Ленинградской области», ─ прокомментировала
директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова.
Исторический
документ занял почетное место среди артефактов историко-документальной выставки
«Александр Невский и его образ в исторической памяти», открывшейся сегодня в Выставочном зале
федеральных архивов, наряду с Софийской летописью второй половины XV века,
Киевской летописью XVI века, Лицевым летописным сводом середины XVI века и
духовными грамотами потомков Александра Невского.
Выставка включает более 400 экспонатов —
летописные свидетельства о жизни и трудах князя Александра Невского, подлинные
архивные документы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как
святого, свидетельствующие о перенесении чудотворных мощей из Владимира в
Санкт-Петербург, использовании образа полководца в наградной системе Российской
империи, СССР и Российской Федерации, а также фото- и кинодокументы.
Посетители смогут увидеть уникальные кадры
кинохроники вскрытия его мощей в Александро-Невской лавре, награждения орденом
Александра Невского на фронтах Великой Отечественной войны и отреставрированный
фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Кроме того, на выставке
представлены документы по истории строительства Александро-Невской лавры, о
порядке организации перенесения чудотворных мощей и создании в середине XVIII
века гробницы для раки святого Александра Невского.
Напомним,
что экспозиция приурочена к знаменательной дате – 12 сентября 1724 года, когда
по повелению Петра Великого состоялось перенесение мощей святого благоверного
князя из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий монастырь
Санкт-Петербурга (Александро-Невская лавра).