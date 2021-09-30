«Первый шаг» первокурсников ГИЭФПТ

С первым выступлением на сцене ВУЗа
первокурсников тепло поздравила директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория
Чернова. С музыкальным подарком выступил студент 4-го курса Максим Окуличев,
исполнив песню «Мой Дом».
В творческом фестивале «Первый шаг – 2021»
приняли участие 18 первокурсников. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли
представители комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике Гатчинского района, оценивала выступления в четырех номинациях.
В результате, победителем творческого фестиваля
первокурсников «Первый шаг – 2021» в номинации «Инструментальное направление» стал
студент 211-й группы Кирилл Сюлев.
В номинации «Танцевальное направление» выиграла
студентка 213-й группы Елизавета Лазарева.
В номинации «Художественное слово» первое место
жюри присудили студентке 113-й группы Софье Морозовой.
В номинации «Вокальное направление» победила
студентка 217-й группы Ульяна Сотникова.
Благодарностью ректора ГИФПТ «За авторство добрых
и красивых стихотворений и их исполнение» был награжден Алексей Чернятин.
Остальные первокурсники получили сертификаты
участника.