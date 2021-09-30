«Первый шаг» первокурсников ГИЭФПТ

С первым выступлением на сцене ВУЗа первокурсников тепло поздравила директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова. С музыкальным подарком выступил студент 4-го курса Максим Окуличев, исполнив песню «Мой Дом».

В творческом фестивале «Первый шаг – 2021» приняли участие 18 первокурсников. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, оценивала выступления в четырех номинациях.

В результате, победителем творческого фестиваля первокурсников «Первый шаг – 2021» в номинации «Инструментальное направление» стал студент 211-й группы Кирилл Сюлев.

В номинации «Танцевальное направление» выиграла студентка 213-й группы Елизавета Лазарева.

В номинации «Художественное слово» первое место жюри присудили студентке 113-й группы Софье Морозовой.

В номинации «Вокальное направление» победила студентка 217-й группы Ульяна Сотникова.

Благодарностью ректора ГИФПТ «За авторство добрых и красивых стихотворений и их исполнение» был награжден Алексей Чернятин.

Остальные первокурсники получили сертификаты участника.