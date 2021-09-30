В Гатчинском районе открылся психолого-педагогический класс

Проект «Психолого-педагогический класс» инициирован
Министерством просвещения Российской Федерации и запускается во всех регионах
страны, в том числе во всех муниципальных образованиях Ленобласти. В Гатчинском
районе в течение трех лет откроется шесть психолого-педагогических классов. Комитет
образования Гатчинского района уже подписал договоры о сетевом взаимодействии с
ЛГУ им. А.С. Пушкина и Гатчинским педагогическим колледжем им. К.Д. Ушинского.
Роль первопроходца взяла на себя Сиверская гимназия. Именно в ней открылся 10 класс гуманитарного профиля психолого-педагогической направленности. В учебном плане класса появились такие курсы как «Основы психологии», «Основы педагогики», «Педагогическая практика». Выбор общеобразовательного учреждения неслучаен: гимназия под руководством руководителя С.В. Окуневой известна сильным административным и педагогическим составом, профессиональным подходом ко всем своим реализуемым мероприятиям и проектам. Впереди у школы непростая задача: не только достойно реализовать новый проект, но и отработать все практические муниципальные механизмы введения проекта для последующих участников.
В сотрудничестве с ЛГУ им. А.С. Пушкина намечены для
реализации такие направления, как модульный подход в освоении учебных курсов
(лекционную часть программ реализуют преподаватели университета, в том числе и
дистанционно, практические проекты – учителя школы); организация наставничества;
участие в совместных активностях «День студента», «День работодателя», волонтерских
мероприятиях; организация курсов допрофессиональной подготовки по
психолого-педагогическому направлению для высокомотивированных обучающихся в системе
дополнительного образования. Кроме того, на базе университета педагогические
работники общеобразовательных учреждений - участников проекта смогут пройти
профессиональную переподготовку «Психолого-педагогическое сопровождение
организации профильных классов в образовательных организациях» по специальности
«Психолог-методист», что позволит значительно улучшить уровень преподавания
основ психологии и педагогики в рамках общеобразовательной программы.
Сотрудничество с Гатчинским педагогическим колледжем
им. К.Д. Ушинского позволит обучающимся в течение двух лет освоить рабочую
профессию «Вожатый» и получить соответствующий сертификат, что расширит
возможности их трудоустройства.
- Мы постараемся для обучающихся
психолого-педагогических классов реализовать главный посыл современного
образования – индивидуализацию учебного маршрута, разную степень погружения в
педагогическую деятельность, ведь наша задача – мотивировать, привить интерес к
самому благородному занятию – учить детей, - прокомментировала начало
реализации проекта председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.
- И, конечно, мы надеемся, что работа в этом направлении позволит в дальнейшем
существенно сократить дефицит педагогических кадров в наших муниципальных
школах.
Татьяна Можаева