В Гатчинском районе открылся психолого-педагогический класс

Проект «Психолого-педагогический класс» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации и запускается во всех регионах страны, в том числе во всех муниципальных образованиях Ленобласти. В Гатчинском районе в течение трех лет откроется шесть психолого-педагогических классов. Комитет образования Гатчинского района уже подписал договоры о сетевом взаимодействии с ЛГУ им. А.С. Пушкина и Гатчинским педагогическим колледжем им. К.Д. Ушинского.

Роль первопроходца взяла на себя Сиверская гимназия. Именно в ней открылся 10 класс гуманитарного профиля психолого-педагогической направленности. В учебном плане класса появились такие курсы как «Основы психологии», «Основы педагогики», «Педагогическая практика». Выбор общеобразовательного учреждения неслучаен: гимназия под руководством руководителя С.В. Окуневой известна сильным административным и педагогическим составом, профессиональным подходом ко всем своим реализуемым мероприятиям и проектам. Впереди у школы непростая задача: не только достойно реализовать новый проект, но и отработать все практические муниципальные механизмы введения проекта для последующих участников.

В сотрудничестве с ЛГУ им. А.С. Пушкина намечены для реализации такие направления, как модульный подход в освоении учебных курсов (лекционную часть программ реализуют преподаватели университета, в том числе и дистанционно, практические проекты – учителя школы); организация наставничества; участие в совместных активностях «День студента», «День работодателя», волонтерских мероприятиях; организация курсов допрофессиональной подготовки по психолого-педагогическому направлению для высокомотивированных обучающихся в системе дополнительного образования. Кроме того, на базе университета педагогические работники общеобразовательных учреждений - участников проекта смогут пройти профессиональную переподготовку «Психолого-педагогическое сопровождение организации профильных классов в образовательных организациях» по специальности «Психолог-методист», что позволит значительно улучшить уровень преподавания основ психологии и педагогики в рамках общеобразовательной программы.

Сотрудничество с Гатчинским педагогическим колледжем им. К.Д. Ушинского позволит обучающимся в течение двух лет освоить рабочую профессию «Вожатый» и получить соответствующий сертификат, что расширит возможности их трудоустройства.

- Мы постараемся для обучающихся психолого-педагогических классов реализовать главный посыл современного образования – индивидуализацию учебного маршрута, разную степень погружения в педагогическую деятельность, ведь наша задача – мотивировать, привить интерес к самому благородному занятию – учить детей, - прокомментировала начало реализации проекта председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - И, конечно, мы надеемся, что работа в этом направлении позволит в дальнейшем существенно сократить дефицит педагогических кадров в наших муниципальных школах.

Татьяна Можаева