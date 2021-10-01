18 лет в движении

Стереотипы больше не работают

По причине стереотипного мышления у многих железнодорожная отрасль напрямую ассоциируется с хмурыми железнодорожниками в оранжевых жилетах, которые ходят по шпалам, стучат молотками по рельсам или стоят у железнодорожного полотна, пропуская очередной поезд.

- Это уже архаизм. Сегодня железнодорожная отрасль включает в себя IT-технологии, современную технику, которая во многом заменила ручной труд, современные подходы к подготовке специалистов, - рассказывает Алексей Танаев.

Оптимизация технологических процессов в путевом хозяйстве позволила сократить ручной труд. Так, если ранее один участок пути, протяженностью 10 километров обслуживали порядка 20 человек, то сегодня – не более десяти. Старожилы отрасли помнят, как вручную меняли стрелочный перевод. Сегодня для этого используют специальную технику, которая способна выполнить работу намного быстрее и с лучшим качеством.

В РЖД – со школьной скамьи

В рамках пилотного проекта «Система сквозного наставничества» представители компании «РЖД» проводят встречи с учащимися старших классов школ, помогают им определиться с выбором факультета в Университете путей сообщения. Целевое обучение имеет ряд преимуществ. Компания предоставляет оплачиваемую практику. Студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», получают корпоративную стипендию. По окончании обучения выпускникам гарантировано трудоустройство на железнодорожные предприятия.

В рейтинге высших учебных заведений «Национальное признание» в категории «транспорт» среди лучших ВУЗов России в 2021 году Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I занял второе место, уступив лишь своему старшему брату – Российскому университету транспорта в Москве.

Специально для студентов ПГУПСа недалеко от железнодорожной станции Толмачево в этом году построили учебный полигон. Обособленная железная дорога включает в себя пост дежурного по станции, пять путей, железнодорожный переезд, участок контактной сети, три стрелочных перевода, светофоры и другую инфраструктуру. Главная цель этого полигона – образовательная, он позволит студентам в полевых условиях отрабатывать практические навыки поиска неисправностей и их устранения.

- Это уникальный проект, который объединяет в одном месте практически все железнодорожные службы, дает студентам возможность проходить производственную практику на предприятиях уже с базовыми навыками. На прошлой неделе мы проводили на этом полигоне занятие по измерению стрелочного перевода электронным прибором с беспроводной передачей данных. Это «мобильное рабочее место», напоминающее смартфон. Это очень интересно, - сказал Алексей Танаев.

Сначала – на рельсы, потом – в офис

Тем не менее, железнодорожники, работающие на путях, – это главная составляющая отрасли, так как ничего совершеннее, чем рельсы и шпалы для наземного быстрого передвижения еще никто не придумал. Магнитная левитация и «гиперпетля» (вакуумный поезд) – пока что утопические проекты.

На вопрос, как людям старой формации перестроиться под новые термины, бизнес-процессы и технологии Алексей Танаев, говорит: «Постепенно», было бы желание». Тем более, что в компании преемственность поколений – не пустой звук, а важная часть рабочего процесса. Выпускники профильных факультетов Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I начинают свой путь… на путях.

- Такой подход позволят быть полностью включенным в процесс. По мере карьерного роста руководитель любого звена должен понимать, как и что работает, - пояснил Танаев.

Социальные гарантии – для успешной работы

АО «РЖД» как социально ответственная компания предлагает своим сотрудникам расширенный социальный пакет. В него входит компенсация в сумме 1-6 средних месячных окладов при увольнении на пенсию, в зависимости от продолжительности трудового стажа, дополнительное пособие матерям в декретном отпуске до исполнения ребенку 3-х лет, дополнительная к федеральному пособию выплата матерям в декрете, дополняющая основное пособие до размера среднего месячного оклада, санаторно-курортное лечение, бесплатные медицинские услуги по полису ОМС, бесплатный проезд на поезде к месту обучения, проживания, прохождения лечения и назад домой – для всех работников и их детей в возрасте до 18 лет и многое другое, в том числе корпоративная поддержка при приобретении жилья.

Гатчинские железнодорожники работают с комфортом

В границах Гатчины за содержание железнодорожного пути в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов, отвечают работники линейного участка № 1. В их ведении находится 25 км развернутой длины железнодорожного пути, в том числе в пределах платформы Татьянино и Балтийского вокзала. Коллектив из 11 человек возглавляет молодой дорожный мастер Алексей Трофимов.

Два года назад линейный участок № 1 попал в программу улучшения санитарно-бытовых условий, в рамках которой для монтеров пути около Варшавского вокзала был установлен современный модульный бытовой корпус с рабочими кабинетами, учебным классом, душевыми, кухней и помещением для отдыха.

В преддверии празднования Дня компании руководством Гатчинской дистанции пути, по традиции, ряд работников представлен к Благодарности начальника Дирекции инфраструктуры, начальника Октябрьской железной дороги, начальника Гатчинской дистанции пути.

- У нас работают действительно выдающиеся люди, ни один работник не остается незамеченным и недооцененным. Мы всегда поощряем их труд и вклад в общее дело, - подчеркнул Алексей Танаев.



