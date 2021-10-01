18 лет в движении

Стереотипы больше не
работают
По причине стереотипного мышления
у многих железнодорожная отрасль напрямую ассоциируется с хмурыми
железнодорожниками в оранжевых жилетах, которые ходят по шпалам, стучат
молотками по рельсам или стоят у железнодорожного полотна, пропуская очередной
поезд.
- Это уже архаизм. Сегодня
железнодорожная отрасль включает в себя IT-технологии, современную технику,
которая во многом заменила ручной труд, современные подходы к подготовке
специалистов, - рассказывает Алексей Танаев.
Оптимизация технологических
процессов в путевом хозяйстве позволила сократить ручной труд. Так, если ранее
один участок пути, протяженностью 10 километров обслуживали порядка 20 человек,
то сегодня – не более десяти. Старожилы отрасли помнят, как вручную меняли
стрелочный перевод. Сегодня для этого используют специальную технику, которая
способна выполнить работу намного быстрее и с лучшим качеством.
В РЖД – со школьной скамьи
В рамках пилотного проекта
«Система сквозного наставничества» представители компании «РЖД» проводят
встречи с учащимися старших классов школ, помогают им определиться с выбором
факультета в Университете путей сообщения. Целевое обучение имеет ряд
преимуществ. Компания предоставляет оплачиваемую практику. Студенты,
обучающиеся на «хорошо» и «отлично», получают корпоративную стипендию. По
окончании обучения выпускникам гарантировано трудоустройство на железнодорожные
предприятия.
В рейтинге высших учебных
заведений «Национальное признание» в категории «транспорт» среди лучших ВУЗов
России в 2021 году Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I занял второе место, уступив лишь своему старшему брату
– Российскому университету транспорта в Москве.
Специально для студентов ПГУПСа
недалеко от железнодорожной станции Толмачево в этом году построили учебный
полигон. Обособленная железная дорога включает в себя пост дежурного по
станции, пять путей, железнодорожный переезд, участок контактной сети, три
стрелочных перевода, светофоры и другую инфраструктуру. Главная цель этого
полигона – образовательная, он позволит студентам в полевых условиях
отрабатывать практические навыки поиска неисправностей и их устранения.
- Это уникальный проект, который
объединяет в одном месте практически все железнодорожные службы, дает студентам
возможность проходить производственную практику на предприятиях уже с базовыми
навыками. На прошлой неделе мы проводили на этом полигоне занятие по измерению
стрелочного перевода электронным прибором с беспроводной передачей данных. Это
«мобильное рабочее место», напоминающее смартфон. Это очень интересно, - сказал
Алексей Танаев.
Сначала – на рельсы, потом – в
офис
Тем не менее, железнодорожники,
работающие на путях, – это главная составляющая отрасли, так как ничего
совершеннее, чем рельсы и шпалы для наземного быстрого передвижения еще никто
не придумал. Магнитная левитация и «гиперпетля» (вакуумный поезд) – пока что
утопические проекты.
На вопрос, как людям старой
формации перестроиться под новые термины, бизнес-процессы и технологии Алексей
Танаев, говорит: «Постепенно», было бы желание». Тем более, что в компании
преемственность поколений – не пустой звук, а важная часть рабочего процесса.
Выпускники профильных факультетов Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I начинают свой путь… на путях.
- Такой подход позволят быть
полностью включенным в процесс. По мере карьерного роста руководитель любого
звена должен понимать, как и что работает, - пояснил Танаев.
Социальные гарантии – для
успешной работы
АО «РЖД» как социально
ответственная компания предлагает своим сотрудникам расширенный социальный
пакет. В него входит компенсация в сумме 1-6 средних месячных окладов при
увольнении на пенсию, в зависимости от продолжительности трудового стажа,
дополнительное пособие матерям в декретном отпуске до исполнения ребенку 3-х
лет, дополнительная к федеральному пособию выплата матерям в декрете,
дополняющая основное пособие до размера среднего месячного оклада,
санаторно-курортное лечение, бесплатные медицинские услуги по полису ОМС,
бесплатный проезд на поезде к месту обучения, проживания, прохождения лечения и
назад домой – для всех работников и их детей в возрасте до 18 лет и многое
другое, в том числе корпоративная поддержка при приобретении жилья.
Гатчинские железнодорожники
работают с комфортом
В границах Гатчины за содержание
железнодорожного пути в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное
движение поездов, отвечают работники линейного участка № 1. В их ведении
находится 25 км развернутой длины железнодорожного пути, в том числе в пределах
платформы Татьянино и Балтийского вокзала. Коллектив из 11 человек возглавляет
молодой дорожный мастер Алексей Трофимов.
Два года назад линейный участок №
1 попал в программу улучшения санитарно-бытовых условий, в рамках которой для
монтеров пути около Варшавского вокзала был установлен современный модульный
бытовой корпус с рабочими кабинетами, учебным классом, душевыми, кухней и
помещением для отдыха.
В преддверии празднования Дня
компании руководством Гатчинской дистанции пути, по традиции, ряд работников
представлен к Благодарности начальника Дирекции инфраструктуры, начальника
Октябрьской железной дороги, начальника Гатчинской дистанции пути.
- У нас работают действительно
выдающиеся люди, ни один работник не остается незамеченным и недооцененным. Мы
всегда поощряем их труд и вклад в общее дело, - подчеркнул Алексей Танаев.