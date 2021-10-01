Добро пожаловать к «Мадам Брюле»!

Найти «Мадам Брюле» легко - новая
кондитерская находится в микрорайоне Аэродром на первом этаже жилого комплекса
«Высший Пилотаж» на улице Авиатриссы Зверевой, д.14. И оказалась она здесь
очень кстати: сразу после открытия «Мадам Брюле» спешили посетить сладкоежки со
всей округи.
В 9 утра за столиками уже сидят
посетители, а у витрины идет обсуждение – чем себя побаловать на этот раз.
Чтобы поднять настроение на работе, забегают купить с собой вкусненькое вечно
спешащие служащие. Начать день вкусно приходят солидные пары, дамы с собачками,
мамы с колясками. Еще бы, в такой милой, душевной обстановке, с гостеприимной
хозяйкой и утро, и весь день действительно будут добрыми.
Кондитерские отделы есть во всех торговых
центрах, есть в Гатчине и фирменные кондитерские, а в чем секрет популярности
«Мадам Брюле»? На эти и другие вопросы ответила хозяйка кондитерской Елена
Смирнова.
- Вам говорили, что Вы похожи на Мадам
Брюле, изображенную на логотипе кондитерской?
-
Об этом говорят многие, но это точно не мой портрет, а скорее
собирательный образ. Логотип делала дочка.
- Почему такое название?
- Мы долго икали красивое название.
Хотелось, чтобы была ассоциация с тортиком, чтобы оно было презентабельное. Так
родилась «Мадам Брюле».
- Как к вам пришла идея открыть
кондитерскую?
- Кондитерская открылась в середине
сентября. Для меня это дело новое, хотя я всю жизнь в торговле. Торты только
что испеченные – такое предложение у нас сейчас практически отсутствует. Есть
те, кто печет у себя дома и распространяет свою продукцию, как правило,
рекламируя услуги через интернет. А так, чтобы человек пришел, посмотрел и
купил или сделал заказ на праздник, лично обсудив с кондитером состав торта,
украшение и само оформление - таких предложений немного, а потребность в этом
есть. Тем более, когда вы оформляете свой праздник, хочется вложить больше
души, пообщаться, может быть, даже попробовать. Поэтому я решила – надо это
дело оформить. В кондитерской я могу красиво презентовать свои тортики, а наши
клиенты с нашей помощью сделать свой праздник незабываемым.
- У вас очень мило и уютно. Кто работал
над дизайном?
- Это оформление наше с мужем. Мы все
делали сами. Где-то увидели материал, где-то предметы декора. Наверное, настолько
хотелось, что все получилось. А еще у нас есть магазин, где мы продаем подарки,
сувениры и предметы интерьера. В кондитерской «Мадам Брюле», так сказать,
представлен товар лицом.
- Неужели все торты пекут прямо тут же?
- Да, кондитерский цех – в нескольких
метрах от витрины. Вот дверь, вывеска, а вот и наш пекарь-кондитер - Татьяна
Ежова.
Все наши торты авторские. Мы берем за
основу какой-то популярный бренд и придумываем свое предложение. Например, есть
очень известный торт «Красный бархат». У нас он «Шотландский бархат», потому
что мы его модернизировали: оставили основу – красный бисквит, а начинку делаем
свою.
Или полюбившийся всем десерт «Анна
Павлова». Это – классика, рецепт известен еще с дореволюционных времен. Десерт
был специально разработан для балерин. Он низкокалорийный, легко усваиваемый.
Его можно кушать даже при сахарном диабете. В нем на килограмм готового
продукта идет всего 100 граммов сахара, абсолютно отсутствуют мука и масло.
Этот десерт мы тоже чуть-чуть доработали.
Даже торт «Наполеон» у нас авторский.
Можете спросить у наших посетителей, он абсолютно не такой, как у всех, потому
что мы разработали свой крем. Наш «Наполеон» обожают даже мужчины.
Есть и полностью наша разработка - десерт
«Водевиль». Он всем понравился, а особенно детям, поэтому его хорошо заказывают
на детские праздники.
Естественно, прежде чем торт появится в
продаже, мы его прорабатываем: сами дегустируем, потом проводим массовую
дегустацию. Только после этого делаем вывод: оставляем торт в ассортименте или
нет.
Что касается пирожных - это классика
жанра. Но при этом мы все равно добавляем что-то свое: где-то какао, где-то
сироп, где-то ягодку - и вкусовые оттенки уже другие.
В кондитерской мы предлагаем все для
вкусного чаепития: различные чаи, качественные горные травы, вкусные десерты и
торты. У нас большой ассортимент кофе.
- Разве можно в наше время сделать торт
только из натуральных продуктов?
- Самый главный наш отличительный критерий
и мое личное кредо: только натуральные продукты, только полезное. У нас нет ни
капли химии. Мы печем из натурального масла. Мы используем сгущенное молоко и
все молочные продукты только натуральные. Никаких заменителей жира. При закупке
продуктов я за этим очень внимательно слежу. Да, найти качественное сырье не
просто. От многих поставщиков пришлось отказаться. Тем большего уважения и
поддержки достойны те, кто поставляет качественную натуральную продукцию.
У нас в кондитерской потрясающий хлеб,
который нам привозит фермер из Вырицы. Привозит три раза в неделю, еще горячий.
А какой запах – не передать словами. Его пекут в русской печи на закваске из
муки, которую сами же и делают. Это настоящий хлеб. Наши покупатели оценили его
и быстро разбирают.
- С «Мадам Брюле» хорошо начинать рабочий
день. У вас даже каша авторская?
- Да, у нас есть небольшой ассортимента
кулинарии, потому что появился спрос. Мы стали предлагать три вида горячих блюд
– кура, мясо, рыба и три вида салатиков – мясной, рыбный и легкий.
Кашу мы тоже разработали сами. Рисовая каша -
казалось бы, чем тут удивить. А мы придумали к ней клубничный соус. Клубнику
варим сами, добавляем сахар и небольшую пикантность. Теперь и звучит красиво –
«Рисовая каша в клубничном соусе».
- Большой ли коллектив у «Мадам Брюле»?
- В кондитерской работает три человека.
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