Добро пожаловать к «Мадам Брюле»!

Найти «Мадам Брюле» легко - новая кондитерская находится в микрорайоне Аэродром на первом этаже жилого комплекса «Высший Пилотаж» на улице Авиатриссы Зверевой, д.14. И оказалась она здесь очень кстати: сразу после открытия «Мадам Брюле» спешили посетить сладкоежки со всей округи.

В 9 утра за столиками уже сидят посетители, а у витрины идет обсуждение – чем себя побаловать на этот раз. Чтобы поднять настроение на работе, забегают купить с собой вкусненькое вечно спешащие служащие. Начать день вкусно приходят солидные пары, дамы с собачками, мамы с колясками. Еще бы, в такой милой, душевной обстановке, с гостеприимной хозяйкой и утро, и весь день действительно будут добрыми.

Кондитерские отделы есть во всех торговых центрах, есть в Гатчине и фирменные кондитерские, а в чем секрет популярности «Мадам Брюле»? На эти и другие вопросы ответила хозяйка кондитерской Елена Смирнова.

- Вам говорили, что Вы похожи на Мадам Брюле, изображенную на логотипе кондитерской?

- Об этом говорят многие, но это точно не мой портрет, а скорее собирательный образ. Логотип делала дочка.

- Почему такое название?

- Мы долго икали красивое название. Хотелось, чтобы была ассоциация с тортиком, чтобы оно было презентабельное. Так родилась «Мадам Брюле».

- Как к вам пришла идея открыть кондитерскую?

- Кондитерская открылась в середине сентября. Для меня это дело новое, хотя я всю жизнь в торговле. Торты только что испеченные – такое предложение у нас сейчас практически отсутствует. Есть те, кто печет у себя дома и распространяет свою продукцию, как правило, рекламируя услуги через интернет. А так, чтобы человек пришел, посмотрел и купил или сделал заказ на праздник, лично обсудив с кондитером состав торта, украшение и само оформление - таких предложений немного, а потребность в этом есть. Тем более, когда вы оформляете свой праздник, хочется вложить больше души, пообщаться, может быть, даже попробовать. Поэтому я решила – надо это дело оформить. В кондитерской я могу красиво презентовать свои тортики, а наши клиенты с нашей помощью сделать свой праздник незабываемым.

- У вас очень мило и уютно. Кто работал над дизайном?

- Это оформление наше с мужем. Мы все делали сами. Где-то увидели материал, где-то предметы декора. Наверное, настолько хотелось, что все получилось. А еще у нас есть магазин, где мы продаем подарки, сувениры и предметы интерьера. В кондитерской «Мадам Брюле», так сказать, представлен товар лицом.

- Неужели все торты пекут прямо тут же?

- Да, кондитерский цех – в нескольких метрах от витрины. Вот дверь, вывеска, а вот и наш пекарь-кондитер - Татьяна Ежова.

Все наши торты авторские. Мы берем за основу какой-то популярный бренд и придумываем свое предложение. Например, есть очень известный торт «Красный бархат». У нас он «Шотландский бархат», потому что мы его модернизировали: оставили основу – красный бисквит, а начинку делаем свою.

Или полюбившийся всем десерт «Анна Павлова». Это – классика, рецепт известен еще с дореволюционных времен. Десерт был специально разработан для балерин. Он низкокалорийный, легко усваиваемый. Его можно кушать даже при сахарном диабете. В нем на килограмм готового продукта идет всего 100 граммов сахара, абсолютно отсутствуют мука и масло. Этот десерт мы тоже чуть-чуть доработали.

Даже торт «Наполеон» у нас авторский. Можете спросить у наших посетителей, он абсолютно не такой, как у всех, потому что мы разработали свой крем. Наш «Наполеон» обожают даже мужчины.

Есть и полностью наша разработка - десерт «Водевиль». Он всем понравился, а особенно детям, поэтому его хорошо заказывают на детские праздники.

Естественно, прежде чем торт появится в продаже, мы его прорабатываем: сами дегустируем, потом проводим массовую дегустацию. Только после этого делаем вывод: оставляем торт в ассортименте или нет.

Что касается пирожных - это классика жанра. Но при этом мы все равно добавляем что-то свое: где-то какао, где-то сироп, где-то ягодку - и вкусовые оттенки уже другие.

В кондитерской мы предлагаем все для вкусного чаепития: различные чаи, качественные горные травы, вкусные десерты и торты. У нас большой ассортимент кофе.

- Разве можно в наше время сделать торт только из натуральных продуктов?

- Самый главный наш отличительный критерий и мое личное кредо: только натуральные продукты, только полезное. У нас нет ни капли химии. Мы печем из натурального масла. Мы используем сгущенное молоко и все молочные продукты только натуральные. Никаких заменителей жира. При закупке продуктов я за этим очень внимательно слежу. Да, найти качественное сырье не просто. От многих поставщиков пришлось отказаться. Тем большего уважения и поддержки достойны те, кто поставляет качественную натуральную продукцию.

У нас в кондитерской потрясающий хлеб, который нам привозит фермер из Вырицы. Привозит три раза в неделю, еще горячий. А какой запах – не передать словами. Его пекут в русской печи на закваске из муки, которую сами же и делают. Это настоящий хлеб. Наши покупатели оценили его и быстро разбирают.

- С «Мадам Брюле» хорошо начинать рабочий день. У вас даже каша авторская?

- Да, у нас есть небольшой ассортимента кулинарии, потому что появился спрос. Мы стали предлагать три вида горячих блюд – кура, мясо, рыба и три вида салатиков – мясной, рыбный и легкий.

Кашу мы тоже разработали сами. Рисовая каша - казалось бы, чем тут удивить. А мы придумали к ней клубничный соус. Клубнику варим сами, добавляем сахар и небольшую пикантность. Теперь и звучит красиво – «Рисовая каша в клубничном соусе».

- Большой ли коллектив у «Мадам Брюле»?

- В кондитерской работает три человека. Еще нужны кондитер, продавец и повар. Пока вакансии есть - обращайтесь!



