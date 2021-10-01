«Венок славы Александра Невского» приглашает гостей

Мероприятия первого дня Фестиваля пройдут во Дворце культуры г. Волхов. Гостей ждут познавательные лектории и яркое театрализованное дефиле в музыкальном сопровождении государственного оркестра русских народных инструментов Ленинградской области «Метелица», посвященные истории моды от допетровской эпохи до наших дней.

9 октября состоится торжественное открытие Фестиваля в селе Старая Ладога. В программе: показ фрагментов кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» под открытым небом, Фестиваль колокольного звона, парад маломерных парусных судов в акватории реки Волхов, выступления творческих коллективов Ленинградской области, солистов симфонического оркестра «Таврический», вокально-танцевальных коллективов «Казачий Кордон», «Трынь-трава», «Ярмарка», «Колесо» хедлайнеров Фестиваля – группы «Братья Гримм» и певицы Варвара. Завершится программа ярким фейерверком с воды.

Лейтмотивом главной темы Фестиваля на протяжении двух дней станет программа военно-исторического фестиваля «Александр Невский. История» с реконструкцией событий периода жизни и деятельности великого князя Александра Невского. В рамках программы организуется площадка «Причал» с репликами исторических лодок: драккаров и ладей, характерных для периода XI-XIV веков; комплекс площадок и мероприятий с интерактивной формой общения посетителей и участников Фестиваля: реконструкция сражения «Невская битва», пешие воинские состязания «Вызов дружин» и «Бугурт», конный рыцарский турнир (состязания всадников), концерт музыкальных фольклорных коллективов.

9 и 10 октября на площадке Фестиваля в Старой Ладоге для гостей мероприятия будут работать различные тематические зоны: в «Творческой зоне» развернется выставка художественных работ и пленэр; «Ярмарка ремесел» и зона «Народного творчества» представят выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества, стилизованную тематическую сувенирную продукцию, различные мастер-классы от мастеров народных художественных промыслов Ленинградской области; «Детская площадка» предложит гостям увлекательные аттракционы и игры с аниматорами; гастрономическая зона с угощениями из Ленинградской области.

Ждем Вас на мероприятиях Фестиваля!

Вход свободный.