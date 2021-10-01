«Венок славы Александра Невского» приглашает гостей

Мероприятия первого дня Фестиваля пройдут во Дворце культуры
г. Волхов. Гостей ждут познавательные лектории и яркое театрализованное дефиле
в музыкальном сопровождении государственного оркестра русских народных
инструментов Ленинградской области «Метелица», посвященные истории моды от
допетровской эпохи до наших дней.
9 октября состоится торжественное открытие Фестиваля в селе
Старая Ладога. В программе: показ фрагментов кинофильма Сергея Эйзенштейна
«Александр Невский» под открытым небом, Фестиваль колокольного звона, парад
маломерных парусных судов в акватории реки Волхов, выступления творческих коллективов
Ленинградской области, солистов симфонического оркестра «Таврический», вокально-танцевальных
коллективов «Казачий Кордон», «Трынь-трава», «Ярмарка», «Колесо» хедлайнеров
Фестиваля – группы «Братья Гримм» и певицы Варвара. Завершится программа ярким
фейерверком с воды.
Лейтмотивом главной темы Фестиваля на протяжении двух дней
станет программа военно-исторического фестиваля «Александр Невский. История» с
реконструкцией событий периода жизни и деятельности великого князя Александра
Невского. В рамках программы организуется площадка «Причал» с репликами исторических
лодок: драккаров и ладей, характерных для периода XI-XIV веков; комплекс
площадок и мероприятий с интерактивной формой общения посетителей и участников
Фестиваля: реконструкция сражения «Невская битва», пешие воинские состязания
«Вызов дружин» и «Бугурт», конный рыцарский турнир (состязания всадников),
концерт музыкальных фольклорных коллективов.
9 и 10 октября на площадке Фестиваля в Старой Ладоге для
гостей мероприятия будут работать различные тематические зоны: в «Творческой
зоне» развернется выставка художественных работ и пленэр; «Ярмарка ремесел» и
зона «Народного творчества» представят выставку-продажу изделий
декоративно-прикладного творчества, стилизованную
тематическую сувенирную продукцию, различные мастер-классы от мастеров народных
художественных промыслов Ленинградской области; «Детская площадка» предложит
гостям увлекательные аттракционы и игры с аниматорами; гастрономическая зона с
угощениями из Ленинградской области.
Ждем Вас на мероприятиях Фестиваля!
Вход свободный.