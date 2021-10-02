Изу – оберег и украшение

В Гатчине проходят Дни татаро-башкирской культуры. Насыщенная программа мероприятий приурочена к 20-летию татаро-башкирского общества г. Гатчины и Гатчинского района «Юлдаш» («Попутчик»).

Первого октября в фойе районной библиотеки им. А.С. Пушкина была развернута экспозиция народного творчества. Причем, исключительно все, что было представлено на выставке – сделано руками женщин. Это предметы женского рукоделия из числа семейных реликвий, салфетки, скатерти, женские калфаки различного предназначения, а также книги об истории татарского национального костюма.

В мероприятии приняла участие Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак калфак-Нева». Ее председатель Фирая Рашитова рассказала об особенностях украшений женского наряда: калфак, изу, хасите, которые не только удивительно красивы и самобытны, но и несут в себе функцию женского оберега. Фирая Рашитова подчеркнула, что своей главной задачей считает сохранение народных ремесел.

Авторский мастер-класс Миляуши Диаровой по изготовлению украшения «Изу» собрал за одним столом женщина разного возраста. Изу - старинное татарское женское украшение в виде матерчатого нагрудника, оформленного дугообразно нашитыми полосками позумента, разноцветными лентами и дополнительно декорированного бляхами и монетами. Хозяйки обычно делали его своими руками. В Гатчине мастерицы использовали более простые, но не менее эффектные материалы. В творческий процесс увлеченно влились представители общественной организации «Юлдаш», работники библиотеки и журналисты. Все было продумано так, чтобы любой, даже совсем далекий от рукоделия человек, смог получить новые знания, навыки и огромное удовольствие. Ведь главная цель была познакомить с элементами женского национального костюма и приобщить к творческой деятельности всех желающих.

Участники мастер-класса получили свои изделия в подарок от мастера и выразили готовность в следующий раз пройти мастер-класс по пошиву женского калфака и мужской тюбетейки.

Напомним, что проект «Дни татаро-башкирской культуры в Гатчине» реализуется за счет субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социальных проектов. Руководитель проекта - Рената Байтемирова.

Татьяна Можаева