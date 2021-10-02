Изу – оберег и украшение

В Гатчине проходят
Дни татаро-башкирской культуры. Насыщенная программа мероприятий приурочена к
20-летию татаро-башкирского общества г. Гатчины и Гатчинского района «Юлдаш»
(«Попутчик»).
Первого октября в
фойе районной библиотеки им. А.С. Пушкина была развернута экспозиция народного
творчества. Причем, исключительно все, что было представлено на выставке –
сделано руками женщин. Это предметы женского рукоделия из числа семейных
реликвий, салфетки, скатерти, женские калфаки различного предназначения, а
также книги об истории татарского национального костюма.
В мероприятии
приняла участие Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак
калфак-Нева». Ее председатель Фирая Рашитова рассказала об особенностях
украшений женского наряда: калфак, изу, хасите, которые не только удивительно
красивы и самобытны, но и несут в себе функцию женского оберега. Фирая Рашитова
подчеркнула, что своей главной задачей считает сохранение народных ремесел.
Авторский мастер-класс
Миляуши Диаровой по изготовлению украшения «Изу» собрал за одним столом женщина
разного возраста. Изу - старинное татарское женское украшение в виде
матерчатого нагрудника, оформленного дугообразно нашитыми полосками позумента,
разноцветными лентами и дополнительно декорированного бляхами и монетами.
Хозяйки обычно делали его своими руками. В Гатчине мастерицы использовали более
простые, но не менее эффектные материалы. В творческий процесс увлеченно
влились представители общественной организации «Юлдаш», работники библиотеки и
журналисты. Все было продумано так, чтобы любой, даже совсем далекий от
рукоделия человек, смог получить новые знания, навыки и огромное удовольствие.
Ведь главная цель была познакомить с элементами женского национального костюма и
приобщить к творческой деятельности всех желающих.
Участники
мастер-класса получили свои изделия в подарок от мастера и выразили готовность в
следующий раз пройти мастер-класс по пошиву женского калфака и мужской
тюбетейки.
Напомним, что
проект «Дни татаро-башкирской культуры в Гатчине» реализуется за счет субсидии
из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социальных проектов.
Руководитель проекта - Рената Байтемирова.
Татьяна Можаева