Адлерскому маяку присвоили имя адмирала Комарицына

В торжественной обстановке представитель управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, капитан первого ранга Геннадий Непомилуев зачитал приказ главнокомандующий ВМФ о присвоении почетного наименования маяку 80-го района географической службы Черноморского флота. Этой высокой чести был удостоен адмирал Анатолий Комарицын, внесший значительный вклад в развитие и поддержание обороноспособности страны, а также исследование Мирового океана. Теперь здание украшает памятная табличка «Маяк Комарицына».

Как отметил начальник Адлерского маяка Александр Стрюков, Анатолий Александрович был начальником Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ и председателем Национального океанографического комитета РФ. И он не чужой человек для Адлерского маяка.

- Инициатива о переименовании появилась еще на его похоронах, в 2017 году. В честь Анатолия Александровича Комарицына названа бухта на Новой земле, а также заложен географический корабль в Ангарске, где он родился. Особой традиции называть маяки именами нет, это, скорее, исключение, - сказал Александр Стрюков.

Адмирал Анатолий Александрович Комарицын (1946-2017) - советский и российский военачальник, доктор технических наук, профессор, заслуженный военный специалист РФ. Адмирал занимал должности начальника Главного управления навигации и океанографии Минобороны России, председателя Национального океанографического комитета РФ, член Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Анатолий Александрович жил в Гатчине. Всегда был в центре общественной жизни. Возглавлял Гатчинское Морское собрание. Похоронен адмирал Комарицын в Гатчине на кладбище Солодухино.

Фото: Ирина Белова "Российская газета"