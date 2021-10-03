Адлерскому маяку присвоили имя адмирала Комарицына

В
торжественной обстановке представитель управления навигации и океанографии
Министерства обороны РФ, капитан первого ранга Геннадий Непомилуев зачитал
приказ главнокомандующий ВМФ о присвоении почетного наименования маяку 80-го
района географической службы Черноморского флота. Этой высокой чести был
удостоен адмирал Анатолий Комарицын, внесший значительный вклад в развитие и
поддержание обороноспособности страны, а также исследование Мирового океана. Теперь
здание украшает памятная табличка «Маяк Комарицына».
Как
отметил начальник Адлерского маяка Александр Стрюков, Анатолий Александрович
был начальником Главного управления навигации и океанографии Министерства
обороны РФ и председателем Национального океанографического комитета РФ. И он
не чужой человек для Адлерского маяка.
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Инициатива о переименовании появилась еще на его похоронах, в 2017 году. В честь
Анатолия Александровича Комарицына названа бухта на Новой земле, а также
заложен географический корабль в Ангарске, где он родился. Особой традиции
называть маяки именами нет, это, скорее, исключение, - сказал Александр Стрюков.
Адмирал
Анатолий Александрович Комарицын (1946-2017) - советский и российский
военачальник, доктор технических наук, профессор, заслуженный военный специалист
РФ. Адмирал занимал должности начальника Главного управления навигации и
океанографии Минобороны России, председателя Национального океанографического
комитета РФ, член Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.
Анатолий
Александрович жил в Гатчине. Всегда был в центре общественной жизни. Возглавлял
Гатчинское Морское собрание. Похоронен адмирал Комарицын в Гатчине на кладбище
Солодухино.
Фото: Ирина Белова "Российская газета"