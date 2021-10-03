Присяга кадетов – в столице Ленобласти

В
год 225-летия присвоения Гатчине статуса города церемония посвящения в кадеты
проходила торжественно и строго. На площади у стелы «Гатчина – город воинской
славы» собрались морские кадеты, учителя, родители и многочисленные почетные
гости. Чеканя шаг под звуки марша, знаменная группа внесла флаг. Построение
принимал контр-адмирал Иван Семенов - ветеран-подводник, закончивший службу
заместителем начальника управления боевой подготовки ВМФ. Он стоял у истоков
создания Морского собрания и кадетского движения в Гатчине. Кадеты дружно
приветствовали контр-адмирала.
Первой
к кадетам обратилась директор школы №11 Раиса Василиу. Она поздравила ребят со
знаменательным днем и пожелала, чтобы произнеся слова клятвы перед лицом
морских офицеров, своих преподавателей и старших товарищей, они научились
исполнять данные ими слова и гордо нести звание морского кадета.
Кадетов
поздравили заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр
Федоров и заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. Они пожелали
ребятам успехов в учебе, а в перспективе и успехов в служении Отчизне.
На
празднике присутствовали многочисленные гости, среди них те, кто будет всегда
служить юным кадетам образцом в воинской службе – ветераны флота.
С
напутственным словом обратился председатель Гатчинского Морского собрания,
капитан 1 ранга Олег Лякин.
- У
вас сегодня торжественный и радостный день. Может быть, вы не все потом станете
моряками, но тем не менее, в нашем полку прибывает. После того как вы дадите
клятву кадета – считайте, что вы уже наши. Вашу клятву принимает легендарный
человек - контр-адмирал Иван Александрович Семенов. Так что вы всю жизнь будете
помнить этот день. Я вас поздравляю, а пока вы стоите на вахте у школьной
доски, считайте, что это ваше море - море знаний, которое необходимо освоить,
оно всегда вам поможет в жизни, какую бы профессию вы не выбрали, – сказал Олег
Лякин.
О
больших перспективах и возможностях, которые имеются у выпускников кадетских
классов, рассказал начальник факультета Военно-морского политехнического
института, капитан первого ранга Александр Аленин.
-
Наши учебные заведения связывают тесные связи. Надеюсь, вы получите отличное
образование, которое позволит вам с легкостью стать студентами любого высшего
учебного заведения. А самое главное, пройдя специальную военно-морскую
подготовку, вам будет открыты двери для продолжения обучения в высших
военно-морских училищах. Очень надеюсь, что вы сделаете правильный выбор и
станете нашими курсантами, - пригласил Александр Аленин.
В 2019
году, к 20-летию создания кадетских классов в Гатчине, им было присвоено
почетное звание «Гатчинские морские кадетские классы имени адмирала А.А.
Комарицына». Сегодня кадетское братство объединяет уже около 400 выпускников и
учеников.
С
напутствиями к кадетам обратился один из основателей кадетских классов, капитан
первого ранга, доктор технических наук, профессор Военно-морского
политехнического института Владимир Колесник.
- Кадетские
классы существую уже 22-й год. И первые ребята, которые стояли в этом строю,
несут службу на всех флотах нашей Родины. Они помнят о своей школе и высоко
несут честь учебного заведения, откуда они начинали свой путь. От души желаю
вам такого же славного и достойного пути. Будьте счастливы, и семь футов под
килем! - пожелал Владимир Колесник.
И
вот наступила долгожданная минута – время принятия кадетами торжественной
клятвы. Ее давали воспитанники двух 7-х классов, которые получили наименование
«кадетский». Право произнести клятву кадета было предоставлено воспитаннику
7/К1 класса Константину Садовскому, после чего новобранцы дружно произнесли:
«Клянемся!».
По
традиции кадеты возложили цветы к стеле и прошли торжественным маршем. Церемония
завершилась праздничной фотосессией, объединившей несколько поколений военных
моряков и морских кадетов.
Татьяна
Можаева