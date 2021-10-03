Присяга кадетов – в столице Ленобласти

В год 225-летия присвоения Гатчине статуса города церемония посвящения в кадеты проходила торжественно и строго. На площади у стелы «Гатчина – город воинской славы» собрались морские кадеты, учителя, родители и многочисленные почетные гости. Чеканя шаг под звуки марша, знаменная группа внесла флаг. Построение принимал контр-адмирал Иван Семенов - ветеран-подводник, закончивший службу заместителем начальника управления боевой подготовки ВМФ. Он стоял у истоков создания Морского собрания и кадетского движения в Гатчине. Кадеты дружно приветствовали контр-адмирала.

Первой к кадетам обратилась директор школы №11 Раиса Василиу. Она поздравила ребят со знаменательным днем и пожелала, чтобы произнеся слова клятвы перед лицом морских офицеров, своих преподавателей и старших товарищей, они научились исполнять данные ими слова и гордо нести звание морского кадета.

Кадетов поздравили заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров и заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. Они пожелали ребятам успехов в учебе, а в перспективе и успехов в служении Отчизне.

На празднике присутствовали многочисленные гости, среди них те, кто будет всегда служить юным кадетам образцом в воинской службе – ветераны флота.

С напутственным словом обратился председатель Гатчинского Морского собрания, капитан 1 ранга Олег Лякин.

- У вас сегодня торжественный и радостный день. Может быть, вы не все потом станете моряками, но тем не менее, в нашем полку прибывает. После того как вы дадите клятву кадета – считайте, что вы уже наши. Вашу клятву принимает легендарный человек - контр-адмирал Иван Александрович Семенов. Так что вы всю жизнь будете помнить этот день. Я вас поздравляю, а пока вы стоите на вахте у школьной доски, считайте, что это ваше море - море знаний, которое необходимо освоить, оно всегда вам поможет в жизни, какую бы профессию вы не выбрали, – сказал Олег Лякин.

О больших перспективах и возможностях, которые имеются у выпускников кадетских классов, рассказал начальник факультета Военно-морского политехнического института, капитан первого ранга Александр Аленин.

- Наши учебные заведения связывают тесные связи. Надеюсь, вы получите отличное образование, которое позволит вам с легкостью стать студентами любого высшего учебного заведения. А самое главное, пройдя специальную военно-морскую подготовку, вам будет открыты двери для продолжения обучения в высших военно-морских училищах. Очень надеюсь, что вы сделаете правильный выбор и станете нашими курсантами, - пригласил Александр Аленин.

В 2019 году, к 20-летию создания кадетских классов в Гатчине, им было присвоено почетное звание «Гатчинские морские кадетские классы имени адмирала А.А. Комарицына». Сегодня кадетское братство объединяет уже около 400 выпускников и учеников.

С напутствиями к кадетам обратился один из основателей кадетских классов, капитан первого ранга, доктор технических наук, профессор Военно-морского политехнического института Владимир Колесник.

- Кадетские классы существую уже 22-й год. И первые ребята, которые стояли в этом строю, несут службу на всех флотах нашей Родины. Они помнят о своей школе и высоко несут честь учебного заведения, откуда они начинали свой путь. От души желаю вам такого же славного и достойного пути. Будьте счастливы, и семь футов под килем! - пожелал Владимир Колесник.

И вот наступила долгожданная минута – время принятия кадетами торжественной клятвы. Ее давали воспитанники двух 7-х классов, которые получили наименование «кадетский». Право произнести клятву кадета было предоставлено воспитаннику 7/К1 класса Константину Садовскому, после чего новобранцы дружно произнесли: «Клянемся!».

По традиции кадеты возложили цветы к стеле и прошли торжественным маршем. Церемония завершилась праздничной фотосессией, объединившей несколько поколений военных моряков и морских кадетов.

Татьяна Можаева