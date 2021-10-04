Гатчинский хор «Апрель» - лучший в России!

Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России» проводился в несколько этапов. С февраля по май 2021 года был организован конкурсный отбор регионального этапа фестиваля, который охватил 66 субъектов Российской Федерации, 629 школьных хоров, около 21 тысячи юных хористов. К проведению прослушиваний всех этапов фестиваля были привлечены в жюри лучшие отечественные специалисты в области хорового искусства, дирижеры, педагоги. Только 16 хоровых коллективов из 15 регионов России получили путевку в финал, который проходил в детском центре «Артек».

Финал конкурса состоялся 25 сентября, но только 3 октября на гала-концерте стали известны имена победителей. Гран-при Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» завоевал хор «Апрель» Гатчинской школы № 8 «Центр образования» (художественный руководитель Елена Косарева, хормейстер Марина Каплан, концертмейстер Елена Смирнова). Звания «Лучший концертмейстер» финального этапа фестиваля удостоена Елена Смирнова.

От всей души поздравляем хор "Апрель" с заслуженной наградой!