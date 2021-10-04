Гатчинский хор «Апрель» - лучший в России!

Всероссийский
фестиваль школьных хоров «Поют дети России» проводился в несколько этапов. С
февраля по май 2021 года был организован конкурсный отбор регионального этапа
фестиваля, который охватил 66 субъектов Российской Федерации, 629 школьных
хоров, около 21 тысячи юных хористов. К проведению прослушиваний всех этапов фестиваля
были привлечены в жюри лучшие отечественные специалисты в области хорового
искусства, дирижеры, педагоги. Только 16 хоровых коллективов из 15 регионов
России получили путевку в финал, который проходил в детском центре «Артек».
Финал
конкурса состоялся 25 сентября, но только 3 октября на гала-концерте стали
известны имена победителей. Гран-при Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» завоевал хор «Апрель» Гатчинской школы № 8 «Центр
образования» (художественный руководитель Елена Косарева, хормейстер Марина
Каплан, концертмейстер Елена Смирнова). Звания «Лучший концертмейстер»
финального этапа фестиваля удостоена Елена Смирнова.
От всей души поздравляем хор "Апрель" с заслуженной наградой!