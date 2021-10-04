Уважаемые жители и гости Гатчинского муниципального района!

Уважаемые жители и гости Гатчинского муниципального района!

6 октября с 10 до 12 часов будет проводится комплексная техническая проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

Рубрики : Общество     04 Oct 2021

По плану проводимой комплексной технической проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители.

В ходе комплексной технической проверки просим жителей и гостей Гатчинского района сохранять спокойствие.

 

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