Уважаемые жители и гости Гатчинского муниципального района!

6 октября с 10 до 12 часов будет проводится комплексная техническая проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.
По плану проводимой
комплексной технической проверки будут задействованы телевизионные и
радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители.
В ходе комплексной
технической проверки просим жителей и гостей Гатчинского района сохранять
спокойствие.
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