В очереди за золотой осенью

Солнечная
погода и золотая осень пригласили в парк гатчинцев и многочисленных туристов, стремящихся
запечатлеть себя и своих близких на фоне разноцветной листвы, поймать последние
теплые деньки и насладиться красотами дворца-музея. Но для этого им пришлось
преодолеть сразу несколько препятствий.
Сначала
необходимо было отстоять очередь, чтобы распечатать в терминале билет – с 20
сентября вход в парк осуществляется по бесплатным билетам. Эта процедура только
на первый взгляд занимает несколько секунд, а на деле постоянно случались
накладки. И волонтеры, стоящие рядом и призванные помочь посетителям, в такой
ситуации были бессильны. Так, когда у входа в парк на проспекте 25 Октября
сломался один из двух терминалов, очередь застопорилась и заметно подросла.
Эта
же проблема коснулась самих турникетов. Видимо, не выдержав наплыва желающих
погулять в парке, они периодически зависали - штрих-код сразу не срабатывал. Как
итог – уже вторая очередь, теперь уже для тех, у кого есть билеты.
К
слову, когда в терминале закончилась бумага, и на период его заправки охранники
пропустили посетителей без билетов, очередь мгновенно исчезла – но это счастье
длилось всего несколько минут.
Очередь
ждала посетителей и на выходе из парка - из-за необходимости вновь считывать
QR-код на билете через турникет. Многие, зайдя в парк, сразу же выкидывали билеты,
поэтому у них возникали трудности и, как следствие, ссоры с охранниками. Кто-то
начинал громко возмущаться, его поддерживала толпа, а блюстителям порядка
ничего не оставалось, как открыть калитку для посетителей с колясками и
выпустить всех на волю.
Во
время вынужденного простаивания в очередях люди вспоминали «добрым словом»
местных чиновников и депутатов, руководство государственного музея-заповедника
«Гатчина», которые устроили в столице Ленинградской области «государство в
государстве» со своими правилами и законами. Напомним, Гатчинский дворец-музей
находится в оперативном управлении Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Ну и,
конечно же, вспоминали в очередях и прошедшие недавно выборы в областной парламент
и Государственную Думу РФ. Дескать, мы проголосовали, а нам теперь такую свинью
подложили. Но самый главный вопрос, который волновал всех, когда же бесплатные
билеты станут платными – в том, что это вскоре произойдет, сомневающихся не
было.
В
пресс-службе Гатчинского дворца нам сообщили о том, что они предвидели такое
развитие событий и, начиная с 20 сентября, призывали всех гостей
музея-заповедника скачать себе электронный билет на сайте в разделе «Купить билеты»
https://gatchinapalace.ru/tickets.php/#/buy/abonement/4.
Билеты, скаченные на сайте, действительны до 31 октября включительно, также,
как и билеты, которые можно получить в терминале при входе в парк (так что кто
успел выкинуть свой билетик – поторопились). Именно 31 октября будет официально
закрыт парковый сезон, терминалы перестанут работать, и билеты станут не нужны
до весны.
Как
нам пояснили в пресс-службе, новые правила были введены для сбора статистики,
чтобы проанализировать, сколько людей и каких категорий (взрослый, учащийся,
дошкольник) посещают Гатчинский парк. На официальном сайте дворца размещена
следующая информация: «Система нужна для сбора статистики посещения Гатчинского
парка. В дальнейшем с ее помощью можно будет приобретать билеты во дворец и на
экскурсии».
И первая статистика уже есть. Посетителей в
Гатчинском парке в хорошую погоду – не просто много, очень много. Так, в
субботу 25 сентября парк посетили порядка 8 тысяч человек, на следующий день –
более 15,5 тысяч человек. В минувшую субботу, 2 октября, хорошая погода привела
в парк 15 тысяч человек, в воскресенье – еще больше.
Цифры
– цифрами, но хотелось бы понимать, что дальше. Наступит весна, включат терминалы,
будем и дальше ходить в парк по бесплатным билетам? Но жители уверены, что руководство
дворца-музея вряд ли потратило немалые бюджетные средства на оборудование
турникетами и терминалами сразу пять входов/выходов в парк просто, чтобы
подсчитать количество посетителей…
Напомним,
главное недовольство гатчинцев по поводу платного входа в парк связано с тем,
что большое количество горожан, проживающих на Аэродроме, ежедневно ходят по
парку на работу/учебу и обратно. Другого удобного и безопасного пути у них не
было и нет. О каком платном входе для них может идти речь?
В
то же время, парк – это излюбленное место отдыха всех горожан, особенно мамочек
с детьми и пенсионеров, многие из которых приходят сюда практически ежедневно. Если
в Пушкине и Петергофе платный вход еще как-то можно объяснить наличием других
мест в городе для неспешного отдыха, то наш парк – это единственная подобная
территория в Гатчине.
Хотелось
бы понять позицию правительства Ленинградской области, которое планирует
переехать в Гатчину – в столицу региона через пару лет. Вас устраивает сложившаяся
ситуация?
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