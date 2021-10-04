В очереди за золотой осенью

Солнечная погода и золотая осень пригласили в парк гатчинцев и многочисленных туристов, стремящихся запечатлеть себя и своих близких на фоне разноцветной листвы, поймать последние теплые деньки и насладиться красотами дворца-музея. Но для этого им пришлось преодолеть сразу несколько препятствий.

Сначала необходимо было отстоять очередь, чтобы распечатать в терминале билет – с 20 сентября вход в парк осуществляется по бесплатным билетам. Эта процедура только на первый взгляд занимает несколько секунд, а на деле постоянно случались накладки. И волонтеры, стоящие рядом и призванные помочь посетителям, в такой ситуации были бессильны. Так, когда у входа в парк на проспекте 25 Октября сломался один из двух терминалов, очередь застопорилась и заметно подросла.

Эта же проблема коснулась самих турникетов. Видимо, не выдержав наплыва желающих погулять в парке, они периодически зависали - штрих-код сразу не срабатывал. Как итог – уже вторая очередь, теперь уже для тех, у кого есть билеты.

К слову, когда в терминале закончилась бумага, и на период его заправки охранники пропустили посетителей без билетов, очередь мгновенно исчезла – но это счастье длилось всего несколько минут.

Очередь ждала посетителей и на выходе из парка - из-за необходимости вновь считывать QR-код на билете через турникет. Многие, зайдя в парк, сразу же выкидывали билеты, поэтому у них возникали трудности и, как следствие, ссоры с охранниками. Кто-то начинал громко возмущаться, его поддерживала толпа, а блюстителям порядка ничего не оставалось, как открыть калитку для посетителей с колясками и выпустить всех на волю.

Во время вынужденного простаивания в очередях люди вспоминали «добрым словом» местных чиновников и депутатов, руководство государственного музея-заповедника «Гатчина», которые устроили в столице Ленинградской области «государство в государстве» со своими правилами и законами. Напомним, Гатчинский дворец-музей находится в оперативном управлении Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Ну и, конечно же, вспоминали в очередях и прошедшие недавно выборы в областной парламент и Государственную Думу РФ. Дескать, мы проголосовали, а нам теперь такую свинью подложили. Но самый главный вопрос, который волновал всех, когда же бесплатные билеты станут платными – в том, что это вскоре произойдет, сомневающихся не было.

В пресс-службе Гатчинского дворца нам сообщили о том, что они предвидели такое развитие событий и, начиная с 20 сентября, призывали всех гостей музея-заповедника скачать себе электронный билет на сайте в разделе «Купить билеты» https://gatchinapalace.ru/tickets.php/#/buy/abonement/4. Билеты, скаченные на сайте, действительны до 31 октября включительно, также, как и билеты, которые можно получить в терминале при входе в парк (так что кто успел выкинуть свой билетик – поторопились). Именно 31 октября будет официально закрыт парковый сезон, терминалы перестанут работать, и билеты станут не нужны до весны.

Как нам пояснили в пресс-службе, новые правила были введены для сбора статистики, чтобы проанализировать, сколько людей и каких категорий (взрослый, учащийся, дошкольник) посещают Гатчинский парк. На официальном сайте дворца размещена следующая информация: «Система нужна для сбора статистики посещения Гатчинского парка. В дальнейшем с ее помощью можно будет приобретать билеты во дворец и на экскурсии».

И первая статистика уже есть. Посетителей в Гатчинском парке в хорошую погоду – не просто много, очень много. Так, в субботу 25 сентября парк посетили порядка 8 тысяч человек, на следующий день – более 15,5 тысяч человек. В минувшую субботу, 2 октября, хорошая погода привела в парк 15 тысяч человек, в воскресенье – еще больше.

Цифры – цифрами, но хотелось бы понимать, что дальше. Наступит весна, включат терминалы, будем и дальше ходить в парк по бесплатным билетам? Но жители уверены, что руководство дворца-музея вряд ли потратило немалые бюджетные средства на оборудование турникетами и терминалами сразу пять входов/выходов в парк просто, чтобы подсчитать количество посетителей…

Напомним, главное недовольство гатчинцев по поводу платного входа в парк связано с тем, что большое количество горожан, проживающих на Аэродроме, ежедневно ходят по парку на работу/учебу и обратно. Другого удобного и безопасного пути у них не было и нет. О каком платном входе для них может идти речь?

В то же время, парк – это излюбленное место отдыха всех горожан, особенно мамочек с детьми и пенсионеров, многие из которых приходят сюда практически ежедневно. Если в Пушкине и Петергофе платный вход еще как-то можно объяснить наличием других мест в городе для неспешного отдыха, то наш парк – это единственная подобная территория в Гатчине.

Хотелось бы понять позицию правительства Ленинградской области, которое планирует переехать в Гатчину – в столицу региона через пару лет. Вас устраивает сложившаяся ситуация?





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