Награды лучшим к Дню уголовного розыска

Награды лучшим к Дню уголовного розыска

В День уголовного розыска – 5 октября – в УМВД России по Гатчинскому району в торжественной обстановке подполковник полиции И.В. Степухин поздравил личный состав отдела уголовного розыска с днем образования службы.

Рубрики : Правопорядок     05 Oct 2021

Отдельные сотрудники были поощрены правами начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им были вручены нагрудные знаки «За отличную службу в МВД» I и II степени, почетные грамоты и благодарности.

Каждодневный труд сотрудников уголовного розыска позволяет раскрыть множество преступлений, а значит, делает жизнь наших жителей спокойнее и безопаснее. Верность служебному долгу, непримиримость к преступным проявлениям – качества, которые унаследовало новое поколение оперативников от своих легендарных предшественников.

К поздравлениям присоединился первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. От лица руководства он вручил благодарности отличившимся сотрудникам.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+