Награды лучшим к Дню уголовного розыска

Отдельные
сотрудники были поощрены правами начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Им были вручены нагрудные знаки «За отличную службу в
МВД» I и II степени, почетные грамоты и благодарности.
Каждодневный
труд сотрудников уголовного розыска позволяет раскрыть множество преступлений,
а значит, делает жизнь наших жителей спокойнее и безопаснее. Верность
служебному долгу, непримиримость к преступным проявлениям – качества, которые унаследовало
новое поколение оперативников от своих легендарных предшественников.
К
поздравлениям присоединился первый заместитель главы администрации Гатчинского
района Сергей Голованов. От лица руководства он вручил благодарности
отличившимся сотрудникам.