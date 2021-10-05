Награды лучшим к Дню уголовного розыска

Отдельные сотрудники были поощрены правами начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им были вручены нагрудные знаки «За отличную службу в МВД» I и II степени, почетные грамоты и благодарности.

Каждодневный труд сотрудников уголовного розыска позволяет раскрыть множество преступлений, а значит, делает жизнь наших жителей спокойнее и безопаснее. Верность служебному долгу, непримиримость к преступным проявлениям – качества, которые унаследовало новое поколение оперативников от своих легендарных предшественников.

К поздравлениям присоединился первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. От лица руководства он вручил благодарности отличившимся сотрудникам.