Светлане Колесниченко вручили ключи от квартиры в Гатчине

Сертификат на жилье стоимостью 6 млн рублей был ранее вручен 28-летней спортсменке губернатором Ленинградской области за заслуги на Олимпиаде в Токио – она привезла две золотые медали за победы в парном и в групповом соревнованиях.

И вот сертификат реализован: Светлане подобрали квартиру в красивом современном доме шведского квартала «IQ Гатчина». Дом сдан, активно идет заселение.

«Любой спорт требует времени и желания, терпения и самоотдачи. А высоких результатов в профессиональном спорте невозможно добиться без невероятного упорства и постоянных тренировок. За победами, медалями, рекордами и признанием стоит талант, умноженный на колоссальный труд, – говорит Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». – Мы гордимся тем, что вручаем ключи от новой квартиры такой выдающейся спортсменке».

«Тренировки занимают очень много времени и сил, поэтому каждый визит в Гатчину становится для меня долгожданным событием, как и приобретение квартиры в родном городе. Я стараюсь часто навещать своих родителей и младшую сестру, которые живут здесь. Теперь они смогут улучшить свои жилищные условия, и места для совместных встреч будет больше. Я хотела бы поблагодарить за эту возможность и губернатора области Александра Юрьевича Дрозденко, и группу компаний «Ленстройтрест». Впереди нас ждет этап отделочных работ, но такие хлопоты только в радость», – поделилась Светлана Колесниченко.

Напомним, спортсменка родилась в Гатчине Ленинградской области. В шестилетнем возрасте начала заниматься синхронным плаванием в гатчинской спортивно-оздоровительной школе «Киви» под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой.

По материалам пресс-службы ГК «Ленстройтрест»