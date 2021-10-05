Светлане Колесниченко вручили ключи от квартиры в Гатчине

Сертификат
на жилье стоимостью 6 млн рублей был ранее вручен 28-летней спортсменке
губернатором Ленинградской области за заслуги на Олимпиаде в Токио – она
привезла две золотые медали за победы в парном и в групповом соревнованиях.
И
вот сертификат реализован: Светлане подобрали квартиру в красивом современном
доме шведского квартала «IQ Гатчина». Дом
сдан, активно идет заселение.
«Любой
спорт требует времени и желания, терпения и самоотдачи. А высоких результатов в
профессиональном спорте невозможно добиться без невероятного упорства и
постоянных тренировок. За победами, медалями, рекордами и признанием стоит
талант, умноженный на колоссальный труд, – говорит Валерия Малышева, генеральный
директор АО «Ленстройтрест». – Мы гордимся тем, что вручаем ключи от новой
квартиры такой выдающейся спортсменке».
«Тренировки
занимают очень много времени и сил, поэтому каждый визит в Гатчину становится
для меня долгожданным событием, как и приобретение квартиры в родном городе. Я
стараюсь часто навещать своих родителей и младшую сестру, которые живут здесь.
Теперь они смогут улучшить свои жилищные условия, и места для совместных встреч
будет больше. Я хотела бы поблагодарить за эту возможность и губернатора
области Александра Юрьевича Дрозденко, и группу компаний «Ленстройтрест».
Впереди нас ждет этап отделочных работ, но такие хлопоты только в радость», –
поделилась Светлана Колесниченко.
Напомним,
спортсменка родилась в Гатчине Ленинградской области. В шестилетнем возрасте
начала заниматься синхронным плаванием в гатчинской спортивно-оздоровительной
школе «Киви» под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой.
По материалам пресс-службы ГК «Ленстройтрест»