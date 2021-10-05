Творческая судьба узбекского «Ромео»

Гатчинцы встречали восточного гостя очень радушно — все прекрасно помнят его по роли романтичного и храброго узбекского юноши Ромео, которую он сыграл в легендарном фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». Тепло приветствуя зал, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер Рустам Сагдуллаев рассказал о том, как он пришел в кино, и о том, как сложились его жизнь и творческая судьба.

Роль Ромео стала визитной карточкой Рустама Сагдуллаева на всем постсоветском пространстве. Но в манящий и бурный мир кинематографа он вступил гораздо раньше — когда ему было всего тринадцать лет.

Рустам Абдуллаевич Сагдуллаев родился в Ташкенте в 1950 году. Еще школьников начал заниматься в драмкружке Дома пионеров. А в тринадцать лет сыграл свою первую роль и в кино — в фильме «Канатоходцы». Потом были еще три картины - «Нежность», «Белые, белые аисты» и «Влюбленные». В последнем из них, снятом Эльером Ишмухамедовым, Сагдуллаев снимался вместе с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым. Именно Нахапетов «сосватал» его гениальному режиссеру Леониду Быкова для роли Ромео в фильме «В бой идут одни «старики».

В Ташкент за Рустамом приехал второй режиссер Леонида Быкова. Актер тогда учился на втором курсе театрального института и снимался в другом фильме. Конечно, он не смог отказаться от такого предложения. Пошел ему навстречу и режиссер узбекского фильма, отпустив на съемки в Киев. Работа над двумя фильмами шла параллельно.

В 1973 году, после выхода на экраны фильма «В бой идут одни «старики», молодого актёра узнал и полюбил весь Советский Союз. Рустам Абдуллаевич рассказал о том, как шла работа над этим фильмом, о многолетней дружбе со снимавшимися в нем актерами. Коллеги и друзья по фильму так потом и называли его — Ромео.

Закончив театральный институт, Рустам Сагдуллаев стал актёром киностудии «Узбекфильм». Как режиссёр, он дебютировал в 1984 году фильмом «Останься». В 2001 году Рустам Абдуллаевич снял телесериал «Слепые», в котором выступил и режиссёром, и продюсером, и соавтором сценария, и исполнителем главной роли. Сериал снимался на его собственной студии «Равшан-фильм», которую он назвал в честь своего сына.

В этот вечер Рустам Сагдуллаев не только рассказывал о себе, но и радовал своих поклонников яркими и узнаваемыми музыкальными номерами. Игра на гитаре и пение — одно из его серьезных увлечений. Как рассказал актер, инструментом он овладел к шестнадцати годам, а поет — всю жизнь. Одной из первых он исполнил песню, которую сам сочинил к встрече в Киеве, посвященной тридцатилетию фильма «В бой идут одни старики».

Рустам Сагдуллаев выразил свое восхищение красотой и уютом нашего города, признавшись, что в Гатчине бывал проездом, но увидеть по-настоящему этот город смог лишь сейчас. Поклонники долго не отпускали любимого артиста, очарованные его энергичностью, душевной теплотой и открытостью.



