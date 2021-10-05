Творческая судьба узбекского «Ромео»

Гатчинцы встречали
восточного гостя очень радушно — все прекрасно помнят его по роли романтичного
и храброго узбекского юноши Ромео, которую он сыграл в легендарном фильме
Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». Тепло приветствуя зал, актёр,
сценарист, режиссёр и продюсер Рустам Сагдуллаев рассказал о том, как он пришел
в кино, и о том, как сложились его жизнь и творческая судьба.
Роль Ромео стала визитной
карточкой Рустама Сагдуллаева на всем постсоветском пространстве. Но в манящий
и бурный мир кинематографа он вступил гораздо раньше — когда ему было всего
тринадцать лет.
Рустам Абдуллаевич
Сагдуллаев родился в Ташкенте в 1950 году. Еще школьников начал заниматься в
драмкружке Дома пионеров. А в тринадцать лет сыграл свою первую роль и в кино —
в фильме «Канатоходцы». Потом были еще три картины - «Нежность», «Белые, белые
аисты» и «Влюбленные». В последнем из них, снятом Эльером Ишмухамедовым,
Сагдуллаев снимался вместе с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым.
Именно Нахапетов «сосватал» его гениальному режиссеру Леониду Быкова для роли
Ромео в фильме «В бой идут одни «старики».
В Ташкент за Рустамом
приехал второй режиссер Леонида Быкова. Актер тогда учился на втором курсе
театрального института и снимался в другом фильме. Конечно, он не смог
отказаться от такого предложения. Пошел ему навстречу и режиссер узбекского фильма,
отпустив на съемки в Киев. Работа над двумя фильмами шла параллельно.
В 1973 году, после выхода
на экраны фильма «В бой идут одни «старики», молодого актёра узнал и полюбил
весь Советский Союз. Рустам Абдуллаевич рассказал о том, как шла работа над
этим фильмом, о многолетней дружбе со снимавшимися в нем актерами. Коллеги и
друзья по фильму так потом и называли его — Ромео.
Закончив театральный
институт, Рустам Сагдуллаев стал актёром киностудии «Узбекфильм». Как режиссёр,
он дебютировал в 1984 году фильмом «Останься». В 2001 году Рустам Абдуллаевич
снял телесериал «Слепые», в котором выступил и режиссёром, и продюсером, и
соавтором сценария, и исполнителем главной роли. Сериал снимался на его
собственной студии «Равшан-фильм», которую он назвал в честь своего сына.
В этот вечер Рустам
Сагдуллаев не только рассказывал о себе, но и радовал своих поклонников яркими
и узнаваемыми музыкальными номерами. Игра на гитаре и пение — одно из его
серьезных увлечений. Как рассказал актер, инструментом он овладел к шестнадцати
годам, а поет — всю жизнь. Одной из первых он исполнил песню, которую сам
сочинил к встрече в Киеве, посвященной тридцатилетию фильма «В бой идут одни
старики».
Рустам Сагдуллаев выразил
свое восхищение красотой и уютом нашего города, признавшись, что в Гатчине
бывал проездом, но увидеть по-настоящему этот город смог лишь сейчас.
Поклонники долго не отпускали любимого артиста, очарованные его энергичностью,
душевной теплотой и открытостью.