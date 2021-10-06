Чистые игры в Лукоморье» ждут гатчинцев!

Это
увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают
экологические загадки, собирают и разделяют мусор.
Программа
«Чистых Игр в Лукоморье»:
10.00
- начало регистрации участников
В
это время можно поучаствовать в экологической викторине, посетить музей-усадьбу
Абрама Петровича Ганнибала, познакомиться с мобильным «Музеем вторсырья».
11.00
– старт игры
13.00
– финиш игры.
Пока
идет подведение итогов можно попить чаю, присоединиться к пешеходной экскурсии
по усадебному парку, побывать на деревенском празднике «День картошки» в
местном клубе, поучаствовать в экологической викторине, посетить музей-усадьбу
Абрама Петровича Ганнибала, познакомиться с мобильным «Музеем вторсырья».
14.30
— награждение победителей.
Затем
обед, концерт, народное праздничное гулянье.
Приглашаем
принять участие в «Чистых Играх» и уборке Лукоморья!