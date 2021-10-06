Чистые игры в Лукоморье» ждут гатчинцев!

Это увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор.

Программа «Чистых Игр в Лукоморье»:

10.00 - начало регистрации участников

В это время можно поучаствовать в экологической викторине, посетить музей-усадьбу Абрама Петровича Ганнибала, познакомиться с мобильным «Музеем вторсырья».

11.00 – старт игры

13.00 – финиш игры.

Пока идет подведение итогов можно попить чаю, присоединиться к пешеходной экскурсии по усадебному парку, побывать на деревенском празднике «День картошки» в местном клубе, поучаствовать в экологической викторине, посетить музей-усадьбу Абрама Петровича Ганнибала, познакомиться с мобильным «Музеем вторсырья».

14.30 — награждение победителей.

Затем обед, концерт, народное праздничное гулянье.

Игра проходит при поддержке «Водной программы Беларуси и России», Coalition Clean Baltic и правительства Швеции. Программа объединяет общественные экологические организации, работающие в сфере охраны водных ресурсов в целях улучшения экологической ситуации в бассейне Балтийского моря. Реализуется при поддержке коалиции «Чистая Балтика».

Приглашаем принять участие в «Чистых Играх» и уборке Лукоморья!