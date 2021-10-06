Что случилось с водой в Больших Колпанах?

Напомним,
в начале января 2016 года в поселении была зафиксирована массовая вспышка
ротовирусной инфекции. Тогда специалисты ресурсоснабжающей организации
«Коммунальные системы Гатчинского района» провели обеззараживание и промывку
системы, а также оборудовали специальную установку ультрафиолетовой обработки
воды.
На
этот раз случилась похожая ситуация – увеличилось количество обращений местных
жителей к врачам по поводу кишечной инфекции.
Как
рассказала глава администрации Большеколпанского
поселения Марина Бычинина, информация сразу же была передана в отдел
Роспотребнадзора по Гатчинского району, так как поселение находится на особом
контроле после истории пятилетней давности.
Представители
учреждения вошли в рабочую группу, в состав которой также вошли и.о. главы
администрации Гатчинского района Сергей Голованов, замглавы районной
администрации Марк Кравчук, глава администрации Большеколпанского поселения Марина
Бычинина, представители комитета ЖКХ администрации и гатчинского филиала Центра
гигиены и эпидемиологии.
Специалисты
взяли пробы воды и смывы в детских садах и школах Большеколпанского поселения.
Ресурсоснабжающая организация оперативно приступила к промывке системы и обеззараживанию воды.
По
информации, полученной от АО «Коммунальные системы Гатчинского района», 29
сентября произошла утечка на конусе водонапорной башни д. Большие Колпаны.
После проведения ремонтно-восстановительных работ 29 сентября выполнен комплекс
мероприятий по обеззараживанию водонапорной башни, очистке и обеззараживанию
станции обезжелезивания и сетей водоснабжения. Водоснабжение было восстановлено
29 сентября в 22.00. На период с 29 сентября выполнялся подвоз питьевой воды в
дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также населению в связи с
большим содержанием в подаваемой воде остаточного хлора. О проводимых
мероприятиях население было оповещено с помощью размещения объявлений на
подъездах многоквартирных домов.
Сегодня
вода соответствует всем нормативным показателям.
Ирина
Хрусталёва