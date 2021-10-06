Что случилось с водой в Больших Колпанах?

Напомним, в начале января 2016 года в поселении была зафиксирована массовая вспышка ротовирусной инфекции. Тогда специалисты ресурсоснабжающей организации «Коммунальные системы Гатчинского района» провели обеззараживание и промывку системы, а также оборудовали специальную установку ультрафиолетовой обработки воды.

На этот раз случилась похожая ситуация – увеличилось количество обращений местных жителей к врачам по поводу кишечной инфекции.

Как рассказала глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина, информация сразу же была передана в отдел Роспотребнадзора по Гатчинского району, так как поселение находится на особом контроле после истории пятилетней давности.

Представители учреждения вошли в рабочую группу, в состав которой также вошли и.о. главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, замглавы районной администрации Марк Кравчук, глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина, представители комитета ЖКХ администрации и гатчинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии.

Специалисты взяли пробы воды и смывы в детских садах и школах Большеколпанского поселения. Ресурсоснабжающая организация оперативно приступила к промывке системы и обеззараживанию воды.

По информации, полученной от АО «Коммунальные системы Гатчинского района», 29 сентября произошла утечка на конусе водонапорной башни д. Большие Колпаны. После проведения ремонтно-восстановительных работ 29 сентября выполнен комплекс мероприятий по обеззараживанию водонапорной башни, очистке и обеззараживанию станции обезжелезивания и сетей водоснабжения. Водоснабжение было восстановлено 29 сентября в 22.00. На период с 29 сентября выполнялся подвоз питьевой воды в дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также населению в связи с большим содержанием в подаваемой воде остаточного хлора. О проводимых мероприятиях население было оповещено с помощью размещения объявлений на подъездах многоквартирных домов.

Сегодня вода соответствует всем нормативным показателям.

Ирина Хрусталёва