Гатчинская «Олимпия» завоевала Гран-при в Сочи

На конкурс прославленный коллектив привез несколько постановок. Гран-при вручили коллективу за постановку «Танго» Эдвина Мартона. Также коллектив стал лауреатом I степени с постановкой «Вальс» Арама Хачатуряна.

- Ребята еще до начала конкурса обрели поддержку в лицах отдыхающих, которые пришли на конкурс посмотреть именно на нас. Приехали родители и переехавшие в г.Сочи бывшие воспитанники «Олимпии», которые просто увидели нас в соцсетям. Поэтому выступать было особенно волнительно и одновременно приятно и легко, - поделились руководители коллектива.

Поздравляем коллектив и его руководителей – Владимира, Людмилу и Марину Карпуниных с заслуженным признанием!





Фото предоставлено участниками конкурса