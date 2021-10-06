Гатчинская «Олимпия» завоевала Гран-при в Сочи

На
конкурс прославленный коллектив привез несколько постановок. Гран-при вручили коллективу за постановку «Танго»
Эдвина Мартона. Также коллектив стал лауреатом I степени с постановкой
«Вальс» Арама Хачатуряна.
- Ребята
еще до начала конкурса обрели поддержку в лицах отдыхающих, которые пришли на
конкурс посмотреть именно на нас. Приехали родители и переехавшие в г.Сочи
бывшие воспитанники «Олимпии», которые просто увидели нас в соцсетям. Поэтому
выступать было особенно волнительно и одновременно приятно и легко, -
поделились руководители коллектива.
Поздравляем
коллектив и его руководителей – Владимира, Людмилу и Марину Карпуниных с
заслуженным признанием!
Фото предоставлено участниками конкурса