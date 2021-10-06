Гатчинская «Олимпия» завоевала Гран-при в Сочи

Гатчинская «Олимпия» завоевала Гран-при в Сочи

Ансамбль спортивного бального танца «Олимпия» из Гатчины стал обладателем главного приза - Гран-при на Международном многожанровом конкурсе «Звездный путь» в Сочи.

Рубрики : Культура     06 Oct 2021

На конкурс прославленный коллектив привез несколько постановок. Гран-при вручили коллективу за постановку «Танго» Эдвина Мартона. Также коллектив стал лауреатом I степени с постановкой «Вальс» Арама Хачатуряна.

- Ребята еще до начала конкурса обрели поддержку в лицах отдыхающих, которые пришли на конкурс посмотреть именно на нас. Приехали родители и переехавшие в г.Сочи бывшие воспитанники «Олимпии», которые просто увидели нас в соцсетям. Поэтому выступать было особенно волнительно и одновременно приятно и легко, - поделились руководители коллектива.

Поздравляем коллектив и его руководителей – Владимира, Людмилу и Марину Карпуниных с заслуженным признанием!


Фото предоставлено участниками конкурса

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