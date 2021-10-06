Где 7 октября отключат свет в Гатчинском районе?

- с
09:00 до 16:00
Сяськелевское
СП:
д.
Сяськелево, магазины, ж.д., ул. Школьная, ул. Центральная.
- с
09:00 до 18:00
Кобринское
СП:
СНТ
"Бригантина",
Сад-во
"Кобринское",
Сад-во
"Флора",
Сад-во
"Волна",
Сад-во
"Яблонька".
- с
09:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
д.
Вяхтелево, ул. Широкая.
- с
08:00 до 17:00 (2 раза по 1 часу на момент переключения).
Пудостьское
СП:
п.
Терволово.
- с
09:30 до 17:00
Рождественское
СП:
с.
Рождествено, ул. Заречная.
- с
11:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
д.
Большие Колпаны, часть,
д.
Лядино,
д.
Вакколово.
- с
06:00 до 17:00
Таицкое
СП:
д.
Нижняя,
д.
Гягрино, магазин,
котт.
ООО "Ключи",
ООО
"Полисад", питомник.