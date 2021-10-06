Где 7 октября отключат свет в Гатчинском районе?

Где 7 октября отключат свет в Гатчинском районе?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 7 октября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     06 Oct 2021

- с 09:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, магазины, ж.д., ул. Школьная, ул. Центральная.                   

 

- с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

СНТ "Бригантина",

Сад-во "Кобринское",

Сад-во "Флора",

Сад-во "Волна",

Сад-во "Яблонька".

 

- с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево, ул. Широкая.

 

- с 08:00 до 17:00 (2 раза по 1 часу на момент переключения).

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

- с 09:30 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Заречная.      

 

- с 11:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, часть,

д. Лядино,

д. Вакколово.    

 

- с 06:00 до 17:00

Таицкое СП:

д. Нижняя,

д. Гягрино, магазин,

котт. ООО "Ключи",

ООО "Полисад", питомник.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+