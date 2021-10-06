«Юлдаш»: 20 лет на пути добра, дружбы и милосердия

Благодаря субсидии из
бюджета Гатчинского района на реализацию социальных проектов и дружной
творческой работе общество «Юлдаш» (в переводе «Попутчик») на самом высоком
уровне провело серию просветительских мероприятий. Апогеем стал большой
праздник в Гатчинском городском Доме культуры.
Поздравить
общество-юбиляр приехали представители Республики Татарстан, Законодательного
собрания Ленинградской области, руководства Ленинградской области, Гатчинского
района и дружеских общественных организаций, а также Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Ленобласти.
В фойе первого этажа,
украшенном татарской и башкирской атрибутикой, гости знакомились с выставкой
народных промыслов, участвовали в мастер-классах, дегустировали блюда
национальной кухни, а затем проходили в большой зал.
На официальном открытии
ведущий юбилейного торжества – победитель международного телевизионного
конкурса татарской песни «Татар моны», обладатель первой премии конкурса
«Гатчинская Романсиада», лауреат международных конкурсов Динар Байтемиров
исполнил гимн «Туган тел». После чего с теплыми приветствиями выступил
руководитель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. Он поименно поблагодарил всех, кто
стоял у истоков, и кто помогает обществу по сегодняшний день. Таких людей
много. На национальные праздники собирается более 100 членов общества, и каждый
считает своим долгом сделать вклад в его развитие.
Никого не оставил
равнодушным видеоролик о 20-летней истории общества «Юлдаш», начинающейся с
первого шумного заседания в здании Гатчинского Дворца молодежи. Всего двадцать
минут документальной хроники – а столько уважаемых людей на экране, столько
встреч и совместных добрых дел, которые теперь стали не только страницами
летописи общества «Юлдаш», но и частью истории Гатчины.
- В тюркской культуре
слово «Юлдаш» окрашено особым цветом, - отметил Динар Байтемиров. - Отправляясь
в далекий путь, наши предки искали в попутчики не просто близких по крови, но и
близких по духу людей. В течение долгого пути этот человек становился вторым
«Я», на которого можно было положиться в любой ситуации. Двадцать лет тому
назад несколько знакомых между собой гатчинцев собрались на небольшой Меджлис,
чтобы поговорить за чашкой чая о житие-бытие, о волнующих проблемах и заботах.
Поговорили о многом. Пожалуй, самым злободневным и актуальным в то время было
стремительное исчезновение из обихода главного достояния человека любой нации -
его родного языка, культуры, обычаев и традиций. Противопоставить этому можно
было лишь сложение сил и воли всех, кого данные проблемы заботили не меньше,
чем поиск хлеба насущного. Именно тогда был сделан первый шаг «Юлдаш» на
длинном и благородном пути добра, дружбы и милосердия.
Все 20 лет постоянную
помощь и поддержку обществу «Юлдаш» оказывают руководители Гатчины и района,
воспринимая его деятельность, как важный вклад в поддержании атмосферы
толерантности, дружбы и добрососедства между представителями различных
национальностей, проживающих на Гатчинской земле.
Участников праздника приветствовала
заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и
внутренней политике Ольга Мясникова. Она отметила широкую благотворительную и
просветительскую деятельность общества, существенный вклад в поддержание
межнационального согласия, а также отметила успешную реализацию проекта «Дни
татаро-башкирской культуры».
Был зачитан
приветственный адрес от председателя комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак.
С 20-летием общество
«Юлдаш» поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Александр Русских. Им были сказаны замечательные слова в адрес общественной
организации. Наград Законодательного собрания удостоены активисты общества - Рустам
Касимов, Рамиль Ахмадуллин, Динар и Рената Байтемировы.
У истоков рождения
татарских обществ стояли не только жители тех мест, где компактно проживают
татары и башкиры, но и их историческая Родина – Татарстан. На юбилейные
торжества в Гатчину приехал постоянный представитель Республики Татарстан в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.
Представители татарского
и башкирского народов трудятся в различных отраслях народного хозяйства, во
властных структурах, участвуют в общественной и культурной жизни. Радость
юбилейного торжества вместе с гатчинцами разделила председатель Конгресса
башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области Гульназ Ибрагимова.
По всему было видно, что
в зале собрались единомышленники, которые вместе радуются успехам в деле
сохранения национальной культуры, родного языка, обычаев и традиций, отдают
тепло своих сердец, умения и таланты, не считаются со своим временем и
здоровьем.
В этот праздничный день
каждый почетный гость не только говорил теплые слова, но и вручал дипломы,
благодарности и подарки активистам общества. Под аплодисменты на сцену
поднимались десятки мужчин и женщин разного возраста и профессий. Среди
награжденных – Ильшат Низаев, Флюра Гяниева, Рустам и Руслан Касимовы, Разия
Соболева, Альфия Батыршина, Ринат Муртазин и многие другие.
Весь вечер принимал
поздравления руководитель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. Он был удостоен
памятной медали к 100-летию образования ТАССР и многочисленных благодарностей.
Были отмечены и те, кто на протяжении 20 лет разделяет идеи общества «Юлдаш» и
поддерживает его конкретными делами на общее благо. Благодарственным письмом за
большой вклад в сохранение и развитие культуры и традиций татарского народа от
имени постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области была награждена журналист газеты «Гатчинская правда»
Татьяна Можаева.
Конечно, в этот день было
много и творческих подарков. В концерте приняли участие лучшие татарские и
башкирские коллективы и исполнители, сменяя друг друга, они исполняли народные
песни и танцы.
В программе концерта были
выступления эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда» (руководитель Гульнара
Файзуллина), башкирского фольклорного ансамбля «Ирандек» (руководитель Гульназ
Ибрагимова) из Санкт-Петербурга. А какими яркими были танцевальные постановки!
Одна из них – прямиком со сцены Государственного концертного зала Уфы.
Хореограф ансамбля «Наза» Александра Соловьева подготовила этот номер
специально для второго этапа отборочного тура телевизионного конкурса «Байыҡ».
Жюри, в составе которого были именитые артисты и деятели культуры Республики
Башкортостан, поставили девушкам 100 баллов – это максимально возможная оценка
в проекте. Примечательно, что танец называется «Туҡмас». Это - главное угощение
на столе, а гостеприимство и угощения, как мы знаем, одни из основных
характеристик Башкортостана.
Юбилейное торжество
«Юлдаш» и Дни татаро-башкирской культуры в Гатчине - яркое подтверждение тому,
что гатчинским татарам и башкирам, создавшим свое сообщество, удалось добиться
его жизнеспособности на самых востребованных направлениях.