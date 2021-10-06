«Юлдаш»: 20 лет на пути добра, дружбы и милосердия

Благодаря субсидии из бюджета Гатчинского района на реализацию социальных проектов и дружной творческой работе общество «Юлдаш» (в переводе «Попутчик») на самом высоком уровне провело серию просветительских мероприятий. Апогеем стал большой праздник в Гатчинском городском Доме культуры.

Поздравить общество-юбиляр приехали представители Республики Татарстан, Законодательного собрания Ленинградской области, руководства Ленинградской области, Гатчинского района и дружеских общественных организаций, а также Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В фойе первого этажа, украшенном татарской и башкирской атрибутикой, гости знакомились с выставкой народных промыслов, участвовали в мастер-классах, дегустировали блюда национальной кухни, а затем проходили в большой зал.

На официальном открытии ведущий юбилейного торжества – победитель международного телевизионного конкурса татарской песни «Татар моны», обладатель первой премии конкурса «Гатчинская Романсиада», лауреат международных конкурсов Динар Байтемиров исполнил гимн «Туган тел». После чего с теплыми приветствиями выступил руководитель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. Он поименно поблагодарил всех, кто стоял у истоков, и кто помогает обществу по сегодняшний день. Таких людей много. На национальные праздники собирается более 100 членов общества, и каждый считает своим долгом сделать вклад в его развитие.

Никого не оставил равнодушным видеоролик о 20-летней истории общества «Юлдаш», начинающейся с первого шумного заседания в здании Гатчинского Дворца молодежи. Всего двадцать минут документальной хроники – а столько уважаемых людей на экране, столько встреч и совместных добрых дел, которые теперь стали не только страницами летописи общества «Юлдаш», но и частью истории Гатчины.

- В тюркской культуре слово «Юлдаш» окрашено особым цветом, - отметил Динар Байтемиров. - Отправляясь в далекий путь, наши предки искали в попутчики не просто близких по крови, но и близких по духу людей. В течение долгого пути этот человек становился вторым «Я», на которого можно было положиться в любой ситуации. Двадцать лет тому назад несколько знакомых между собой гатчинцев собрались на небольшой Меджлис, чтобы поговорить за чашкой чая о житие-бытие, о волнующих проблемах и заботах. Поговорили о многом. Пожалуй, самым злободневным и актуальным в то время было стремительное исчезновение из обихода главного достояния человека любой нации - его родного языка, культуры, обычаев и традиций. Противопоставить этому можно было лишь сложение сил и воли всех, кого данные проблемы заботили не меньше, чем поиск хлеба насущного. Именно тогда был сделан первый шаг «Юлдаш» на длинном и благородном пути добра, дружбы и милосердия.

Все 20 лет постоянную помощь и поддержку обществу «Юлдаш» оказывают руководители Гатчины и района, воспринимая его деятельность, как важный вклад в поддержании атмосферы толерантности, дружбы и добрососедства между представителями различных национальностей, проживающих на Гатчинской земле.

Участников праздника приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. Она отметила широкую благотворительную и просветительскую деятельность общества, существенный вклад в поддержание межнационального согласия, а также отметила успешную реализацию проекта «Дни татаро-башкирской культуры».

Был зачитан приветственный адрес от председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак.

С 20-летием общество «Юлдаш» поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Им были сказаны замечательные слова в адрес общественной организации. Наград Законодательного собрания удостоены активисты общества - Рустам Касимов, Рамиль Ахмадуллин, Динар и Рената Байтемировы.

У истоков рождения татарских обществ стояли не только жители тех мест, где компактно проживают татары и башкиры, но и их историческая Родина – Татарстан. На юбилейные торжества в Гатчину приехал постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Представители татарского и башкирского народов трудятся в различных отраслях народного хозяйства, во властных структурах, участвуют в общественной и культурной жизни. Радость юбилейного торжества вместе с гатчинцами разделила председатель Конгресса башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области Гульназ Ибрагимова.

По всему было видно, что в зале собрались единомышленники, которые вместе радуются успехам в деле сохранения национальной культуры, родного языка, обычаев и традиций, отдают тепло своих сердец, умения и таланты, не считаются со своим временем и здоровьем.

В этот праздничный день каждый почетный гость не только говорил теплые слова, но и вручал дипломы, благодарности и подарки активистам общества. Под аплодисменты на сцену поднимались десятки мужчин и женщин разного возраста и профессий. Среди награжденных – Ильшат Низаев, Флюра Гяниева, Рустам и Руслан Касимовы, Разия Соболева, Альфия Батыршина, Ринат Муртазин и многие другие.

Весь вечер принимал поздравления руководитель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. Он был удостоен памятной медали к 100-летию образования ТАССР и многочисленных благодарностей. Были отмечены и те, кто на протяжении 20 лет разделяет идеи общества «Юлдаш» и поддерживает его конкретными делами на общее благо. Благодарственным письмом за большой вклад в сохранение и развитие культуры и традиций татарского народа от имени постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области была награждена журналист газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева.

Конечно, в этот день было много и творческих подарков. В концерте приняли участие лучшие татарские и башкирские коллективы и исполнители, сменяя друг друга, они исполняли народные песни и танцы.

В программе концерта были выступления эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда» (руководитель Гульнара Файзуллина), башкирского фольклорного ансамбля «Ирандек» (руководитель Гульназ Ибрагимова) из Санкт-Петербурга. А какими яркими были танцевальные постановки! Одна из них – прямиком со сцены Государственного концертного зала Уфы. Хореограф ансамбля «Наза» Александра Соловьева подготовила этот номер специально для второго этапа отборочного тура телевизионного конкурса «Байыҡ». Жюри, в составе которого были именитые артисты и деятели культуры Республики Башкортостан, поставили девушкам 100 баллов – это максимально возможная оценка в проекте. Примечательно, что танец называется «Туҡмас». Это - главное угощение на столе, а гостеприимство и угощения, как мы знаем, одни из основных характеристик Башкортостана.

Юбилейное торжество «Юлдаш» и Дни татаро-башкирской культуры в Гатчине - яркое подтверждение тому, что гатчинским татарам и башкирам, создавшим свое сообщество, удалось добиться его жизнеспособности на самых востребованных направлениях.



