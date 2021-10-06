Охота пуще покоя?

Житель
деревни Пудомяги обратился с жалобой на охотничьи угодья, которые развернулись
на территории карьера в непосредственной близости от жилых домов.
-
Рядом с нашими домами два раза в год, когда открывается охота, слышна
непрекращающаяся стрельба. От этих карьеров до моего дома примерно 600 метров,
- рассказал он.
Александр
Дрозденко пообещал проверить данную информацию и дал поручение председателю
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области Геннадию Колготину уточнить, разрешена ли охота на
территории карьеров и конкретно – на территории Пудомягского поселения.
Результаты
проверки Александр Дрозденко пообещал довести до заявителя в ближайшие дни.