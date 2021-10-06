Охота пуще покоя?

Житель деревни Пудомяги обратился с жалобой на охотничьи угодья, которые развернулись на территории карьера в непосредственной близости от жилых домов.

- Рядом с нашими домами два раза в год, когда открывается охота, слышна непрекращающаяся стрельба. От этих карьеров до моего дома примерно 600 метров, - рассказал он.

Александр Дрозденко пообещал проверить данную информацию и дал поручение председателю комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Геннадию Колготину уточнить, разрешена ли охота на территории карьеров и конкретно – на территории Пудомягского поселения.

Результаты проверки Александр Дрозденко пообещал довести до заявителя в ближайшие дни.