Подписка на «Гатчинскую правду» - по льготной цене

Воспользоваться
предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном
приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов
у почтальонов. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно
найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по
категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ
получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у
оператора в почтовом отделении.
Оформить
подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.
Стоимость
подписки на газету «Гатчинская правда» составляет:
Годовая,
на 12 месяцев:
Индекс:
Г4237 Для всех категорий населения: до адреса – 1007,30 руб.
Индекс:
ГИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 967,31 руб.
Стоимость
подписки на 6 месяцев:
Индекс:
П4237 Для всех категорий населения: до адреса – 512,94 руб.
Индекс:
ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 492,02 руб.