В Гатчине и районе – 24 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 24 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 7
-
Тайцы – 1
- Войсковицы
– 1
-
Вырица – 3
-
Дивенский – 2
-
Коммунар – 3
-
Шпаньково – 1
-
Елизаветино – 1
-
Новый Учхоз – 1
-
Дружная Горка – 1
-
д. Нижняя – 1
-
Лукаши – 1
-
Дылицы – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 9016 человек, 7013 – 77,8% – выздоровели, скончались 397 человек.
В
Ленинградской области по данным на 6 октября за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 70631 человека, 52540 поправились, скончались 2484
человека.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 5 октября, в Ленинградской области вакцинировано 579 503 человека. За сутки привился
3 751 житель области. В регион поставлен 892 781 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево,
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo