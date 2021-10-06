В Новом Свете соревновались гиревики

Соревнования, в которых приняли участие спортсмены 2003 г.р. и младше, были приурочены ко дню рождения выдающегося тренера и спортсмена, основателя, наставника и руководителя отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ Владимира Ивановича Алиева, которое он возглавлял почти полвека.

На торжественном построении в честь открытия соревнований выступили президент Международного Союза гиревого спорта Игорь Солодов и главный специалист районного спорткомитета Александр Архаров, близко знавшие и тесно сотрудничавшие с Владимиром Алиевым.

В соревнованиях приняли участие гиревики из Санкт-Петербурга, Тосненского и Гатчинского районов. Соревнования среди девушек и девочек проводились по программе «рывок гири». Юноши и мальчики соревновались по программе «двоеборье», включающей толчок двух гирь от груди и рывок гири. На выступление каждого спортсмена давалось 10 минут. Вес используемых гирь – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 24 кг.

Спортсмены Гатчинского района – воспитанники отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ добились отличных результатов. Победителями в своих категориях стали Данила Аверин, Дарья Голубева, Яна Домбровская, Дарья Иванова, Вероника Карьялайнен, Милана Карьялайнен, Матвей Мюлляринен, Николай Рабзин.

Второе место заняли Полина Александрова, София Горшанова, Даниил Евсюткин, София Карьялайнен, Ярослав Киулпекидис, Артем Кулешов, Анастасия Макарова, Иван Мюлляринен, Сергей Павлов (2011 г.р.), Матвей Филиппов, София Ходкова.

Бронзу присудили Вадиму Аверину, Кириллу Глобину, Елизавете Глуховой, Петру Ивлеву, Екатерине Ионовой, Георгию Куракулову, Сергею Павлову (2008 г.р.), Дарье Пюльзю, Артему Савченко.

- Ребята, которые не заняли призовых мест, все равно выступали на помостах отважно и стойко, за что им великая честь и хвала. Впереди у них ещё много побед, - отметил тренер-преподаватель Районной ДЮСШ по гиревому спорту Виталий Логинов.