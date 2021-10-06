Вечер юмора с Сергеем Ростом

Однако «Модерн» – в прошлом. Сегодня Сергей Рост – актер, сценарист, телеведущий и театральный режиссер. На своей творческой встрече в Гатчинском ДК он подарил зрителям два с половиной часа доброго юмора, любопытных историй из жизни кино и театра – то ли всамделишных, то ли придуманных многими поколениями актеров. Вместе с Ростом выступал его коллега – Виктор Янишевский. Вдвоем они составили блестящий дуэт. Получились, своего рода, посиделки в узком кругу – с воспоминаниями и актерскими байками.

Публика активно включилась в процесс: гатчинцы продемонстрировали удивительные знания театрального мира и мира кино.

Артисты разыграли отрывок из «Моцарта и Сальери» и несколько скетчей, придуманных Сергеем Ростом, по его словам, буквально накануне встречи. Это был и «Агент 008», и новое продолжение «Ромео и Джульетты» под авторством самого Роста. Суть такова: Ромео и Джульетта не закололись и не отравились, а через месяц поженились. И что из этого вышло двадцать лет спустя – в российских реалиях. Получилось остроумно. А на помощь – в качестве третьего персонажа «трагедии» артисты вызвали человека из публики. Им оказался школьник – Даниил, отлично справившийся со своей ролью.

После выступления Сергей Рост раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Зрители выстроились в очередь.





Фото пресс-службы фестиваля