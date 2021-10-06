Вечер юмора с Сергеем Ростом

Однако «Модерн» – в
прошлом. Сегодня Сергей Рост – актер, сценарист, телеведущий и театральный
режиссер. На своей творческой встрече в Гатчинском ДК он подарил зрителям два с
половиной часа доброго юмора, любопытных историй из жизни кино и театра – то ли
всамделишных, то ли придуманных многими поколениями актеров. Вместе с Ростом
выступал его коллега – Виктор Янишевский. Вдвоем они составили блестящий дуэт.
Получились, своего рода, посиделки в узком кругу – с воспоминаниями и
актерскими байками.
Публика активно
включилась в процесс: гатчинцы продемонстрировали удивительные знания
театрального мира и мира кино.
Артисты разыграли отрывок
из «Моцарта и Сальери» и несколько скетчей, придуманных Сергеем Ростом, по его
словам, буквально накануне встречи. Это был и «Агент 008», и новое продолжение
«Ромео и Джульетты» под авторством самого Роста. Суть такова: Ромео и Джульетта
не закололись и не отравились, а через месяц поженились. И что из этого вышло
двадцать лет спустя – в российских реалиях. Получилось остроумно. А на помощь –
в качестве третьего персонажа «трагедии» артисты вызвали человека из публики.
Им оказался школьник – Даниил, отлично справившийся со своей ролью.
После выступления Сергей
Рост раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Зрители
выстроились в очередь.
Фото пресс-службы
фестиваля