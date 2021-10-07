60 лет «За углом»

Вечер прошел под эгидой немого кино, ретроспективы и комедийных миниатюр в исполнении артистов «За углом» и их коллег. Погружаясь в театральное прошлое, все смотрели старые фотографии на большом экране и вспоминали первых режиссеров театра.

Присвоение театру звания «народный» связано с именем Александра Жукова, который еще в 1936 году создал творческий коллектив и воспитал гатчинских актеров. О первом режиссере гатчинского народного театра рассказывал его воспитанник Юрий Давыдкин. Сегодня Юрий Иванович – известный в Гатчине деятель культуры, сценарист и режиссер, руководитель творческого объединения «Театр и К». А 60 лет назад он пришел заниматься в народный театр к Александру Александровичу Жукову – да так и «сидит на этой театральной игле», по собственному признанию.

В 80-е театр возглавил талантливый режиссер Сергей Алексеевич Рытов. Сегодня его дело продолжают актеры гатчинского театра «Встречи», выступившие на юбилее «За углом» с творческим поздравлением.

Тамара Алексеевна Шмакова пришла в театр в конце 80-х и стала новым режиссером коллектива, воспитав целую плеяду замечательных артистов. Сегодня театром «За углом» руководит ученик великого Товстоногова - Юрий Алексеевич Калугин.

В этот день в адрес режиссера и коллектива театра звучало много добрых пожеланий. «За углом» получал поздравления от комитета по культуре Гатчинского района, от своих коллег. Арию мистера Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка» блестяще исполнил Владимир Майер. Практичный подарок преподнес гатчинский режиссер, сценарист и фотограф Максим Колесников, поблагодаривший «За углом» за понимание и сотрудничество. Со своим Театром Камней – точнее, его «вторым составом», глиняным – пришел поздравить юбиляров скульптор, актер и режиссер Валерий Бытка. Он рассказал, как познакомился у себя на родине в Кишиневе с будущим режиссером гатчинского народного театра Сергеем Рытовым.

Для коллектива театра и зрителей на вечере пел Виталий Хабалаев, выступали Юлия Мартынова и Кристина Вебер. Заведующая сектором театрального и циркового искусства Дома народного творчества Комитета по культуре Ленинградской области Людмила Боевчук вместе с букетами вручила коллективу театра «За углом» грамоту за верность традициям народного театра и вклад в развитие самодеятельного художественного искусства.

- Выборгскому театру в прошлом году исполнилось 72 года. А мы подсчитали, когда был образован гатчинский театр – со дня первой премьеры в 1936 году, и получилось 85 лет! Значит, старейший театр у нас находится в столице Ленинградской области. Это самый любимый, самый родной для меня театр, – призналась Людмила Семеновна.

От администрации Дома культуры театр «За углом» получил благодарность и сертификат на 50 тысяч рублей – на приобретение театрального реквизита.

А в конце вечера «За углом» поздравили самые преданные зрители – те, кто не пропустил ни одного спектакля. Вместе с букетами цветов поклонники дарили театру пожелания «раздвинуть границы» и выйти на достойную сцену. Чтобы название «За углом» осталось брендом, но не фактическим местонахождением столичного театра.



