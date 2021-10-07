Чемпионат Гатчинского района по волейболу

В турнире приняли участие шесть женских и десять
мужских команд.
Первое место среди женщин заняла команда
Гатчинской ДЮСШ № 3, на втором месте – команда «Аврора» из Гатчины, бронзу
присудили команде «Взлёт» из Сиверского.
Среди мужчин призовые места распределились
следующим образом: первое место – Гатчинская ДЮСШ № 3, второе место – ВК «Ижора»
(Тайцы), третье место – «ГАЗМЯС» (Гатчина).
В этот же день разыграли чемпионат Гатчинского
района среди учащейся молодежи до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 15
команд: девять мужских и шесть женских.
Мужские команды были поделены на три подгруппы,
где каждый сыграл в круг, в финал вышли победители каждой подгруппы. Лучшими
стали игроки школьного спортивного клуба «Россия» (Гатчинская школа № 1).
Второе место заняла команда Гатчинского педагогического колледжа. Бронзу
присудили команде «КраСиверские» (Сиверская школа № 3).
Женские команды были поделены на две подгруппы по
три команды, где девушки также сыграли в круг, из каждой группы вышли по две
команды, занявшие первое и второе место соответственно. В полуфиналах были
сыграны кресты. В результате первое место заняла команда Гатчинской школы № 1,
на втором месте – школьный спортивный клуб «Взлет» (Сиверская школа № 3). На
третьем месте – Гатчинская школа № 2.