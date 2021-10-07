Чемпионат Гатчинского района по волейболу

Чемпионат Гатчинского района по волейболу

В ФОК «Арена» 3 октября прошел чемпионат Гатчинского района по волейболу среди мужских и женских команд.

Рубрики : Спорт     07 Oct 2021

В турнире приняли участие шесть женских и десять мужских команд.

Первое место среди женщин заняла команда Гатчинской ДЮСШ № 3, на втором месте – команда «Аврора» из Гатчины, бронзу присудили команде «Взлёт» из Сиверского.

Среди мужчин призовые места распределились следующим образом: первое место – Гатчинская ДЮСШ № 3, второе место – ВК «Ижора» (Тайцы), третье место – «ГАЗМЯС» (Гатчина).

В этот же день разыграли чемпионат Гатчинского района среди учащейся молодежи до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 15 команд: девять мужских и шесть женских.

Мужские команды были поделены на три подгруппы, где каждый сыграл в круг, в финал вышли победители каждой подгруппы. Лучшими стали игроки школьного спортивного клуба «Россия» (Гатчинская школа № 1). Второе место заняла команда Гатчинского педагогического колледжа. Бронзу присудили команде «КраСиверские» (Сиверская школа № 3).

Женские команды были поделены на две подгруппы по три команды, где девушки также сыграли в круг, из каждой группы вышли по две команды, занявшие первое и второе место соответственно. В полуфиналах были сыграны кресты. В результате первое место заняла команда Гатчинской школы № 1, на втором месте – школьный спортивный клуб «Взлет» (Сиверская школа № 3). На третьем месте – Гатчинская школа № 2.

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