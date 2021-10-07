Насилие в семье: оправданию не подлежит

«Домашнее насилие ― не беда отдельной семьи, а болезнь общества. Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости, ― отметил губернатор. - Все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят неправду, выгораживая того, кто совершает насилие. И это потом приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, детей, кто подвергся насилию в семье. (Мужчины тоже подвергаются насилию в семье). Это начинает вызывать трансформацию у окружающих, и не только у взрослых, но и у детей. А так можно? Об этом не говорят? Это скрывают, это покрывают?»

Позиция Александра Дрозденко – не замалчивать эту тему.

«Надо собирать сторонников, но эта тема должна иметь нормативную базу, ― отметил Александр Дрозденко. ― И юристы, общественники, правозащитники четко должны прописать, что такое насилие в семье. Второе, это, конечно, изменение отношения общества. Начиная с компьютерной игры и закачивая серьезными моделями поведения, психологической работой вызывать у общества неприятие домашнего насилия и давать возможность жертвам, не стесняясь, об этом говорить. Преодолеть внутренний стыд, который у всех почему-то есть. И, конечно, нужна гарантия персональных данных, при необходимости ― сокрытие публичности тех, кто обратился с насилием. Потому что помощь не всегда приходит вовремя и в срок».

На площадке «Экспертного клуба» появились комментарии инициативы Александра Дрозденко по противодействию семейному насилию.

Так, член Градостроительного совета Ленинградской области Виктория Шапиро уверена, что «пресекать насилие требуется в семье с детства. Надо начиная с детства говорить о половом воспитании, о личных границах. И однозначно нужен фонд на государственном уровне (не только НКО) с юристами и психологами. Полиция должна реагировать на вызовы, а «не когда убьют, тогда и звоните».

Председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области Вероника Каторгина отметила, что «публично высказанная губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко позиция неприятия семейного насилия уже заслуживает серьезного внимания. Тем более, дано, можно сказать, прямое поручение собирать сторонников в этом вопросе, включая общественников и правозащитников, которые с самого начала говорили о том, что декриминализация этого проявления будет негативно сказываться в дельнейшем на укреплении позиций семьи, включая вопросы воспитания детей и формирования отношения к окружающим. Такая инициатива вызывает определенный оптимизм, так как положительное направление движения задано, а именно - формирование нормативной баз».

Вместе с тем Вероника Каторгина подчеркивает важность системы профилактики, предупреждения и реабилитации пострадавших от семейного насилия.

«Начинать эту работу надо административным механизмам воздействия, а общественники и правозащитники будут продолжать формировать моральное непринятие насилия в семье в отношении детей, стариков, мужчин и, конечно, женщин. В результате таких общих усилий в обществе должно сформироваться полное неприятие и исключение оправданий применению насилия к членам семьи», – отметила она.