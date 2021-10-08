Да будет свет!

От дворца – ко всему городу

Свою летопись МУП «Городская электросеть» ведет с 8 октября 1881 (25 сентября по старому стилю), когда впервые был освещен плац Гатчинского дворца. Система освещения состояла из 16 фонарей со свечами Яблочкова. Для снабжения их электрической энергией была установлена электрическая машина переменного тока (на 20 свечей) системы Грамма в специально построенном для этих целей деревянном здании во дворе, прилегающем к дворцовой телеграфной станции. Для обеспечения работы системы освещения были назначены 12 специалистов из морского ведомства, прикомандированных вместе к сводногвардейской роте. Таким образом, Гатчина по праву является родоначальником электрического освещения в России.

Около двух лет Гатчинский дворец был единственным потребителем электроэнергии. Все здания и улицы в городе освещались керосиновыми фонарями. Только в госпитале, в случае срочных ночных операций, использовалось электрическое освещение от батареи аккумуляторов, заряжаемой по мере необходимости на дворцовой электростанции.

Начиная с 1893 года, улицы Соборная, Багговутовская (Карла Маркса) и некоторые другие стали освещаться электричеством. В 1914 году дворцовая электростанция уже выдавала часть вырабатываемой энергии на первоочередные нужды города.

После Октябрьской революции энергетика города продолжала развиваться. Уже в 1933 году городская электростанция работала на полную мощность, осуществляя электроснабжение всей развивающейся промышленности города.

Во время Великой Отечественной войны почти вся высоковольтная и низковольтная электрические сети города были демонтированы фашистами, опоры спилены, а провод увезен в Германию. Сразу же после освобождения Гатчины возвратившиеся в город энергетики приступили к восстановлению электроснабжения. После проведения первоочередных восстановительных работ в 1946 году электрическая сеть города составляла всего 41 км линий различного напряжения и 16 трансформаторных подстанций. В районах Загвоздки, Мариенбурга, Колпан не было ни одного трансформаторного пункта, только 20 % населения этих окраин получали электроэнергию от промышленных подстанций.

Руководителями МУП «Городская электросеть» города Гатчины в разные времена были Нина Георгиевна Ковалева, Федор Пантелеевич Белоградов, Анатолий Карлович Румб, Владимир Константинович Владимиров, Михаил Анатольевич Румб, Юрий Николаевич Макаревич.

Современная городская электросеть

Сегодня МУП «Городская электросеть» владеет электросетями в Гатчине, Сиверском, Вырице, Тайцах, Коммунаре, Дружной Горке и Кобрино. В общее хозяйство входит более 600 подстанций, более 300 км воздушных линий напряжением 6/10 кВ и более 1000 км воздушных линий напряжением 0,4 кВ, 1100 км кабельных линий. Гатчину освещают почти семь тысяч современных светодиодных светильников, объединенных единой системой автоматизированного управления. В районе функционируют более пяти тысяч светильников. Эксплуатацией большинства сетей занимается компания «ЛОЭСК».

За прошедшее десятилетие МУП «Городская электросеть» совместно с «ЛОЭСК» выполнили ремонт 103 зданий трансформаторных подстанций, на более чем трехстах подстанциях выполнены ремонт и замена силового оборудования, капитальный ремонт и перекладка порядка 500 км кабельных и воздушных линий. В 2016 году были введены в эксплуатацию новые современные трансформаторные подстанции, а также построено 166 км линий электропередачи.

В рамках системы «Умные сети» происходит планомерная замена простых лампочек накаливания на светодиодные, данная работа должна быть выполнена до конца 2022 года. Гатчина и поселок Тайцы уже полностью переведены на светодиодное освещение, аналогичная работа продолжается в Вырице, Сиверском, Дружной Горке и Кобрино.

- Потребление электроэнергии от светодиодного освещения примерно в три раза меньше, а значит – дешевле, чем от светильников с газоразрядными натриевыми и ртутными лампами, - отметила Любовь Волкова.

В рамках программы «Умные сети» на предприятии активно проходит внедрение передовых технологий. Так, была проведена реконструкция оборудования с внедрением новейших приборов и телемеханического управления. На базе современных цифровых систем введены комплексы телемеханического управления на основных распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) города, которые обеспечивают прием информации о состоянии оборудования РТП, что позволяет дистанционно проводить оперативные переключения.

Благодаря этому время переключения на резервные источники питания, если где-то отключился свет, сократилось в разы. Телемеханикой охвачен пока не весь город, на это потребуется примерно три-четыре года.

- Недостаточно просто подключить модем, необходимо полностью заменить все оборудование, в том числе установить вакуумные выключатели, которые позволяют работать с телемеханикой, - пояснила Любовь Волкова.

- Также мы занимаемся подсветкой велодорожек, Ингербургских и Смоленских ворот, зданий администрации, Базовой школы, главпочтамта, всем новогодним освещением. Хотелось бы, чтобы жители относились более уважительно к городскому имуществу, которое создает уют и красоту, а пока нам приходится постоянно менять и лампочки, и конструкции, - сказала Любовь Волкова

Случайных людей в энергетике нет

- Наше самое главное достояние – это сотрудники компании. Как говорится, случайных людей в энергетике нет. Это очень ответственная работа, практически как у саперов, когда нет права на ошибку, - подчеркнула Любовь Волкова.

Ранее по просьбе нашего предприятия в ГИЭФПТ открывали набор абитуриентов в специальные учебные группы, где выпускников 10-х классов готовили по специальности «электромонтер». На протяжении всех трех лет обучения студенты проходили практику в МУП «Городская электросеть». Из 20 выпускников курса сегодня на предприятии продолжают трудиться пять специалистов. Остальные работают в смежных структурах («Россети Ленэнерго», «ЛОЭСК»).

- Сегодня, к сожалению, спрос на эту работу не очень высокий. И тем сильнее мы дорожим нашими сотрудниками, для которых предусмотрен хороший социальный пакет - сказала Любовь Волкова.

Любовь на всю жизнь

В МУП «Городская электросеть» работает более 50 человек, чей стаж работы уже превысил четверть века. Сама Любовь Волкова пришла на предприятие в 1980 году после окончания электромеханического факультета Политехнического института им. М.И. Калинина. Во время учебы Любовь Борисовна уже подрабатывала на предприятии – снимала показания счетчиков. Через месяц после защиты диплома устроилась на должность диспетчера, через полгода стала старшим диспетчером.

- Следующие 40 лет пролетели, как один день. Дважды принимала участие в «световой» реконструкции проспекта 25 Октября. Сначала мы меняли железобетонные опоры с обычными лампочками на чугунные с ртутными фонарями-шариками, а сегодня вновь проходит их полная замена на современные опоры со светодиодным освещением, - рассказала Любовь Волкова.

Вспоминать только добрым словом

- О нас вспоминают только тогда, когда выключается электричество, а за ним – интернет, иногда – горячая вода и так далее. Наша задача – чтобы в домах, на улицах, общественных пространствах всегда был свет, и жителям Гатчинского района было комфортно. Чем о нас меньше говорят, тем выше оценка нашего труда. Поэтому мне бы хотелось, чтобы нас только благодарили и гордились нашей работой, - отметила Любовь Волкова.

Своим коллегам в преддверии юбилея компании директор предприятия пожелала здоровья, семейного благополучия и личного счастья.

Чествовать сотрудников и ветеранов МУП «Городская электросеть» города Гатчины будут завтра в Доме культуры. В связи с юбилеем свои заслуженные награды получат электромонтер оперативно-выездной бригады в поселке Вырица Виктор Васильевич Васильев (стаж работы на предприятии – 43 года), водитель бурильно-крановой установки Александр Вилхович Ряхмонен (стаж 36 лет), начальник Службы испытаний и измерений Александр Михайлович Гульев (36 лет), сотрудник Службы испытаний и измерений Валентин Ильич Львов (34 года), электромонтеры оперативно-выездной бригады Николай Иосифович Сулимов (31 год) и Владимир Васильевич Иванов (34 года), электромонтеры Сергей Романович Никитин (36 лет), Анатолий Викторович Мурашов (31 год), Валерий Владимирович Смирнов (31 год) и другие сотрудники МУП «Городская электросеть» города Гатчины.





Фото Ольги Фирсовой