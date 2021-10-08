Юнармейцы Гатчинского района выиграли турслёт

Для участия в слете, который прошел в поселке Воейково Всеволожского района, были заявлены 15 команд из шести муниципальных образований региона.

Участникам слета необходимо было пройти по маршруту Воейково – Разметелево во Всеволожском районе протяженностью 10 км. Далее - на поляне заданий - участники должны были приготовить обед, установить палатку и выполнить задание-сюрприз.

По итогам всех испытаний лучшими на маршруте были признаны юнармейцы из Районного центра детского творчества Гатчинского района, второе место заняла команда из Дворца творчества города Выборга, бронзу присудили учащимся Бегуницкой школы.

Поздравляем наших юнармейцев и их педагога Александра Андреевича Орлова!





Фото: РЦДТ Гатчинского района