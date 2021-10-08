Как сохранить «Аэропарк»?

Напомним, проект «Аэропарк» охватывает большую территорию в микрорайоне Аэродром - от ТРК «Пилот» до улицы Киевской, а также часть улицы Зверевой - до площади Богданова. В проект входит обустройство зеленых зон для спокойного и неспешного отдыха, строительство тематических детских и спортивных площадок, закольцованной велосипедной дорожки, новых пешеходных дорожек, скейтпарка, площадки для выгула собак, парковочных зон, открытого катка, музея авиации.

Реализация проекта стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса наш город получил 90 млн рублей из федерального бюджета на строительство «Аэропарка». Всего же на него будет затрачено порядка 300 млн рублей, включая суммы из областного и местного бюджетов. Проект действительно получился интересным, функциональным и полезным для жителей всех возрастов.

Начали за здравие

В августе 2020 года в официальном открытии первой части «Аэропарка» – скейтпарка принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона настолько был впечатлен увиденным, что даже предложил создать Федерацию экстремальных и уличных видов спорта и проводить Кубок губернатора по скейту с серьезными призами. Видимо, здесь же – на новой площадке.

В тот день она действительно выглядела потрясающе: новый бетонный модульный скейтпарк, каркасный скейтпарк и асфальтовый памп-трек, большое количество детей и подростков, которые выписывали немыслимые пируэты на своих велосипедах и скейтбордах. Здесь же обустроили пешеходную и велосипедную дорожки, велопарковку, смонтировали систему освещения, установили скамейки и урны, а также проведи озеленение.

В ноябре 2020 года Александр Дрозденко приехал в Гатчину, чтобы оценить новую детскую площадку у ТРК «Пилот», которая также была построена в рамках «Аэропарка». Тематический детский «авиационный» городок сегодня привлекает большое количество детей всех возрастов, которые с удовольствием проводят здесь свободное время.

Сегодня вдоль улицы Кныша продолжается благоустройство в рамках проекта: строятся пешеходная дорожка и велодорожка, почти готовы две спортивные площадки у ФОК «Арена», смонтирована система освещения.

Новое общественное пространство становится центром притяжения жителей микрорайона. Увы, в том числе и тех, кто не ценит порядок и красоту.

За скейтпарк уже стыдно

Прошло чуть больше года с момента открытия скейтпарка, и сегодня совершенно точно можно сказать, что проводить здесь соревнования на Кубок губернатора не стоит – будет стыдно. Тем более, что Гатчина за это время стала столицей Ленинградской области, а площадка для соревнований сегодня выглядит совсем не по-столичному.

В начале апреля текущего года мы уже писали о том, что скейтпарк и прилегающая к нему территория сильно пострадали от вандалов. Элементы скейтпарка, скамейки, фонарные столбы уже разрисованы, покрытие на детской площадке порвано, одна карусель сломана. В целом территория детской площадки выглядит нерешляво: везде разбросаны земля из клумб и песок.

В администрации Гатчинского района нам сообщили, что, по итогам комиссионного выезда, выявленные замечания по детской площадке будут исправлены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Что касается исписанных элементов, то борьба с вандалами ведется, но пока безрезультатно.

«Художник» от слова «худо»

Директор УБДХ г. Гатчины Владимир Рящин рассказал, что сотрудники предприятия постоянно занимаются очисткой разрисованных элементов благоустройства как скейтпарка, так и второй части «Аэропарка» - терри-тории вдоль Липовой аллеи за ролледромом, построенным на месте бывшей платной автостоянки. Здесь были установлены новые скамейки-качели, столики для игры в шахматы и шашки, техническое помещение для туалетов и касс. Новыми их назвать уже язык не поворачивается: все изрисовано цветными каракулями.

- Искренне удивлен сложившейся ситуации. В пятницу все отмоем – в субботу уже все исписано. И так постоянно. Никакого уважения ни к новому интересному пространству, ни к нашему труду, - сказал Владимир Рящин.

К этой работе подключены и волонтеры города Гатчины, но пока все бесполезно. Вандалы разрисовывают все на следующий же день.

Вопросы к воспитанию

Исписаны также элементы детской площадки у ТРК «Пилот». Мамочки рассказывают о том, что, играя внутри самолета, дети уже могут пополнять словарный запас нецензурными выражениями, которые там написаны.

Много вопросов и к самим ребятам, катающимся в скейтпарке. Для своих развлечений они используют даже тележки из продуктового магазина в ТРК «Пилот», катаясь на них по трекам. Мало того, что это не безопасно, так еще и можно сломать элементы площадки.

«Аэропарк» для маргиналов?

У скейт-площадки и вдоль Липовой аллеи уже поселились бомжи, которые облюбовали скамейки и качели. На них они спят, распивают спиртные напитки, устраивают совместные трапезы. Все урны по утрам, как правило, переполнены бутылками и остатками еды, которые бомжи достают из мусорных баков у продуктового рынка. Все это наблюдают жители микрорайона Аэродром, спешащие на работу в центральную часть Гатчины. Кстати, для ночевки бомжи облюбовали здание недостроенного бассейна. Их неоднократно видели вылезающими из-за и из-под забора вокруг будущего дворца спорта.

Продуктовый рынок также вошел в «Аэропарк» и в перспективе должен быть перестроен, чтобы соответствовать внешнему виду всего нового общественного пространства. Но пока все происходит ровно наоборот: скейтпарк своим убитым внешним видом начинает плавно сливаться с рынком времен 90-х. Ранним утром прохожих здесь также встречают бомжи, которые попрошайничают и пристают к жителям.

Житель микрорайона Аэродром, депутат города Гатчины, заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам МУП ЖКХ города Гатчины Светлана Терентьева – как раз среди тех, кто по утрам наблюдает всю эту живописную картину.

- Проект «Аэропарк» очень интересный, достойный. Благодаря ему наш микрорайон преображается. Спасибо администрации за его реализацию и УБДХ города Гатчины за то, что всеми силами стараются поддерживать здесь чистоту, но необходимо усилить эту работу, чтобы вандалы и маргиналы не разрушали уже построенные объекты, - отметила она.

Давайте сохраним «Аэропарк»!

Как спасти «Аэропарк»? Похоже, что только неотвратимость наказания за все случаи вандализма, порчу имущества способна возыметь действие на хулиганов. И для начала требуется установить видеонаблюдение и закрепить за общественным пространством наряд патрульно-постовой службы для ежевечернего и ночного патрулирования. Возможно, привлечь ДНД.

Надеемся, что руководство города также серьезно обеспокоено сложившейся ситуацией, как и неравнодушные жители. Исправить ситуацию только с помощью сотрудников УБДХ и волонтеров уже не получается, а потому нужны более радикальные меры - чтобы бюджетные средства были потрачены не зря.





Фото Ольги Фирсовой и УБДХ г. Гатчины