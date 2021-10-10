Об отключениях света на предстоящей неделе

11.10.2021г. с
09:00 до 17:00
Кобринское СП:
д. Прибытково,
д. Покровка,
д. Мельница,
д. Кобрино,
с-во «Мельничный
ручей»,
СНТ «Егерьское»,
СНТ «Красная
дача»,
СНТ «Новое».
11.10.2021г. с 09:00 до
17:30
Рождественское СП:
д.
Межно
11.10.2021г. с 10:30 до 16:30
Веревское СП:
д. Коммолово
11.10.2021г. с 10:00 до 16:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево
11.10.2021г. с 10:00 до
17:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово,
ул. Совхозная
11.10.2021г. с 23:00 до 04:00
Таицкое ГП:
пгт.
Тайцы, пгт. Исаака Шварца Ванта Вилладже
12.10.21г. с 09:00
до 17:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса,
д. 62, 64, 66, 66А, 73, 75;
ул. 7-й Армии, д.
9, 9А;
ул. Киргетова, д.
25, 23, 23А;
ул. Гагарина, д. 18.
12.10.21г. с 09:00
до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
ул. Красная, д.
47-69.
С 13.10.21г. по
14.10.21г. с 09:00 до 17:00 с включением на ночь
г. Гатчина:
ул. Ясная, д. 1-3;
ул. Новосёлов, д.
7А, 8А, 8Б, 10А;
ул. Северная, д.
2, 6; пожарная часть.
13.10.21г. с 09:00
до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
пер.
Дружносельский, д. 1-44;
ул. Федоровская,
д. 1-44;
ул. Дружносельская,
д. 1-10.
14.10.21 с 09:00
до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
ул. Военный
городок, д. 3-48.