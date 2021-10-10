Об отключениях света на предстоящей неделе

Об отключениях света на предстоящей неделе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии с 11 октября 2021 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     10 Oct 2021

11.10.2021г. с 09:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Прибытково,

д. Покровка,

д. Мельница,

д. Кобрино,

с-во «Мельничный ручей»,

СНТ «Егерьское»,

СНТ «Красная дача»,

СНТ «Новое».


11.10.2021г. с 09:00 до 17:30

Рождественское СП:

д. Межно

 

11.10.2021г. с 10:30 до 16:30

Веревское СП:

д. Коммолово

 

11.10.2021г. с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево

 

11.10.2021г. с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, ул. Совхозная

 

11.10.2021г. с 23:00 до 04:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы, пгт. Исаака Шварца Ванта Вилладже

 

12.10.21г. с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса, д. 62, 64, 66, 66А, 73, 75;

ул. 7-й Армии, д. 9, 9А;

ул. Киргетова, д. 25, 23, 23А;

ул. Гагарина, д. 18.

 

12.10.21г. с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский:

ул. Красная, д. 47-69.

 

С 13.10.21г. по 14.10.21г. с 09:00 до 17:00 с включением на ночь

г. Гатчина:

ул. Ясная, д. 1-3;

ул. Новосёлов, д. 7А, 8А, 8Б, 10А;

ул. Северная, д. 2, 6; пожарная часть.

 

13.10.21г. с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский:

пер. Дружносельский, д. 1-44;

ул. Федоровская, д. 1-44;

ул. Дружносельская, д. 1-10.

 

14.10.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский:

ул. Военный городок, д. 3-48.

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