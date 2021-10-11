Светлана Колесниченко подвела итоги олимпийского сезона

«В этом сезоне я дебютировала на олимпиаде в дуэте. Рядом со Светланой Ромашиной чувствовала себя очень спокойной и уверенно. Даже не волновалась практически. Ещё конечно подействовало, что олимпийские игры проводились без зрителей. Нам не хватало адреналина, который дают зрители. При этом, это было очень ответственно. Я желаю каждому спортсмену, кто стремится выступить и победить на Олимпийских играх - прочувствовать эту атмосферу, она действительно особенная. Очень приятно было видеть людей, которые искренне рады, что олимпийские игры наконец состоялись. Это конечно незабываемые впечатления.

Да, многие знают, что я из Гатчины. И очень много людей поздравляли, писали в инстаграм, я видела, как город радовался нашим победам. Мне очень приятно. И я горжусь тем, что выступаю за Ленинградскую область. Это мой родной регион. Мои родители и по сей день живут в Гатчине. Поэтому я с теплотой говорю о своём городе. И горжусь тем, что я родилась в Ленинградской области.

Это на самом деле миф, что синхронистки после соревнований не могут видеть воду. Мы с удовольствием плаваем в море. Ну, а если в бассейне, то конечно не делаем упражнения, которые мы делаем на тренировке. Поэтому у меня нет никакого отвращения к воде. Я люблю воду - это моя стихия. И я с удовольствием поехала с мужем отдыхать на море, загорать, получать хорошее настроение. И у нас так всегда получается - отпуск после основного старта. Вот в этом году после Олимпийских игр мы смогли выдохнуть и спокойной уйти в отпуск.

Меня на самом деле иногда обижает, что люди думают, будто это лёгкий вид спорта. Это адский, адский труд. Мы тренируемся по 10-12 часов в день, 6 дней в неделю. На самом деле это здорово, что людям кажется, что это легко, что это всё так воздушно. Значит мы добились правильного результата. Наша же задача, чтобы это не выглядело, будто мы задыхаемся там. Наоборот, чтобы это выглядело красиво, эстетично и легко. Безусловно наш вид спорта - это тяжелый труд. Это вечная гипоксия. Но это очень интересный вид спорта, который развивает разные группы мышц и дыхательную систему. Поэтому я считаю, что синхронное плавание - это невероятный вид спорта. И я благодарна судьбе, что она меня связала именно с синхронным плаванием», - сказала Светлана Колесниченко в интервью спортивному радио «Движение».