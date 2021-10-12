Открылась горячая линия переписи

24 сентября начала работать Горячая линия
Всероссийской переписи населения. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать
вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить
позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и
ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.
Заместитель
руководителя Росстата Павел Смелов: «При подготовке базы знаний учитывались данные
предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. В этом очень помогли
страницы переписи в социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы
накопили за последние полтора года. База содержит детальную инструкцию
прохождения самостоятельной переписи на портале Госуслуг».
Современный контакт-центр с применением цифровых
технологий Росстат организовал совместно с Ростелекомом.
«Мы уделяем особое внимание развитию коммуникативных
навыков при обучении и в ежедневной работе операторов. Заботимся о развитии
персонала и создании максимально комфортных условий работы. Вовлеченность и
удовлетворенность сотрудника положительно влияют на продуктивность и улучшение
качества обслуживания, а в результате довольны обе стороны — и обратившийся
человек, и оператор, который помог найти правильные ответы на его вопросы», — отметила заместитель генерального директора
— операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина Филиппская.