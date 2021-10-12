Открылась горячая линия переписи

24 сентября начала работать Горячая линия Всероссийской переписи населения. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Специалисты Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» разработали базу знаний из девяти тематических блоков. Это основа для ответов на вопросы потенциальных участников переписи. Пока база знаний содержит более 200 вопросов и ответов. В режиме реального времени ее будут дополнять. На самые сложные вопросы ответят в Росстате.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов: «При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. В этом очень помогли страницы переписи в социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили за последние полтора года. База содержит детальную инструкцию прохождения самостоятельной переписи на портале Госуслуг».

Современный контакт-центр с применением цифровых технологий Росстат организовал совместно с Ростелекомом.

«Мы уделяем особое внимание развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов. Заботимся о развитии персонала и создании максимально комфортных условий работы. Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника положительно влияют на продуктивность и улучшение качества обслуживания, а в результате довольны обе стороны — и обратившийся человек, и оператор, который помог найти правильные ответы на его вопросы», — отметила заместитель генерального директора — операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина Филиппская.