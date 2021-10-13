Где 14 октября отключат свет в Гатчинском районе

- с
09:00 до 17:00 (О-отключение будет произведено 2 раза по 15-30 минут)
Таицкое
ГП:
д.
Нижняя.
- с
09:00 до 17:00 (Два раза по 30 минут на момент переключений)
Сяськелевское
СП:
д.
Терволово.
- с
10:00 до 17:00
Сиверское
ГП:
д.
Старосиверская.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 октября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
- с
09:00 до 17:00 (О-отключение будет произведено 2 раза по 15-30 минут)
Таицкое
ГП:
д.
Нижняя.
- с
09:00 до 17:00 (Два раза по 30 минут на момент переключений)
Сяськелевское
СП:
д.
Терволово.
- с
10:00 до 17:00
Сиверское
ГП:
д.
Старосиверская.
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