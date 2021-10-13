Где 14 октября отключат свет в Гатчинском районе

Где 14 октября отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 октября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     13 Oct 2021

- с 09:00 до 17:00 (О-отключение будет произведено 2 раза по 15-30 минут)

Таицкое ГП:

д. Нижняя.

 

- с 09:00 до 17:00 (Два раза по 30 минут на момент переключений)

Сяськелевское СП:

д. Терволово.

 

- с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.


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