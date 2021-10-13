Где 14 октября отключат свет в Гатчинском районе

- с 09:00 до 17:00 (О-отключение будет произведено 2 раза по 15-30 минут)

Таицкое ГП:

д. Нижняя.

- с 09:00 до 17:00 (Два раза по 30 минут на момент переключений)

Сяськелевское СП:

д. Терволово.

- с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.