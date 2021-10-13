В Гатчине и районе – 32 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 14

- с. Никольское – 3

- Сиверский – 3

- Коммунар – 1

- Большое Рейзино – 1

- Малые Колпаны – 2

- Большие Колпаны – 1

- Пижма – 1

- Сусанино – 4

- Тойворово – 1

- Пудость – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 9206 человек, 7141 – 77,6% – выздоровели, 399 человек скончались.

В Ленинградской области по данным на 13 октября за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 72521 человека, 53810 поправились, скончались 2499 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 12 октября, в Ленинградской области вакцинировано 595838 человек. За сутки привился 7401 житель области. В регион поставлен 906551 комплект вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.

Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo