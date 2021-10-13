Всё для путешествий – в МФЦ

В МФЦ расширен перечень «визовых» услуг. Теперь здесь можно оформить необходимые для пересечения границы страховые полисы и «Зеленую карту» (green card) – международный полис страхования автогражданской ответственности, который требуется для путешествий за рубеж на автотранспорте. Полис можно сделать заранее через МФЦ – рядом с домом и в любой удобный день, а не «на дороге» по пути к пограничному пункту.

Стоимость страховки зависит от целого ряда факторов, включая цель поездки, продолжительность, категорию транспортного средства, курса валюты и других, при этом для заявителей МФЦ стоимость этих услуг такая же, как в любой страховой компании.

Услуги по оформлению виз в различные страны все центры «Мои документы» Ленинградской области начали предоставлять с 1 сентября. За этой услугой уже обратилось более 100 клиентов, а получили готовые визы 44 человека.

Напомним, обратиться в МФЦ за получением виз могут как жители Ленинградской жители области, так и Санкт-Петербурга – новая услуга предоставляется независимо от района и региона проживания. Пакет документов для получения виз в разные страны различен, также различна процедура и сроки получения визы.