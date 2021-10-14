Гатчину украсят новые газозаправочные станции «Лукойла»

«Мы встретились,
чтобы обсудить новые предложения, которые связаны с развитием проектов
«Лукойла» — крупнейшей российской компанией, нашим надежным партнером — на территории Ленинградской области. Речь
идет, в частности, о строительстве газозаправочных станций, которые украсили бы
столицу Ленинградской области — Гатчину. Мы подумаем, где их разместить. Нам
хочется, чтобы столица преображалась не только реставрацией и строительством
новых социальных объектов, но чтобы здесь появлялись объекты сервиса.
Газозаправочные станции — это сервис, который служит людям, чтобы у них была
возможность комфортно обслужиться на такой станции», — подчеркнул глава
региона.
Руководство
компании «Лукойл» представило новый дизайн станций и выразило готовность
установить электромодули на своих АЗС для заправки электромобилей, но только
при условии наличия клиентуры, то есть — электромобилей.
«Мы хотели бы
присутствовать своими комплексами. Каждая станция — это 15-20 рабочих мест.
Наши современные станции славятся тем, что они многофункциональны и
высокотехнологичны», — рассказал Вагит Алекперов.
Губернатор
согласился установить один электромодуль «для продвинутых», чтобы посмотреть,
как технологическое новшество будет развиваться.