Гатчину украсят новые газозаправочные станции «Лукойла»

«Мы встретились, чтобы обсудить новые предложения, которые связаны с развитием проектов «Лукойла» — крупнейшей российской компанией, нашим надежным партнером — на территории Ленинградской области. Речь идет, в частности, о строительстве газозаправочных станций, которые украсили бы столицу Ленинградской области — Гатчину. Мы подумаем, где их разместить. Нам хочется, чтобы столица преображалась не только реставрацией и строительством новых социальных объектов, но чтобы здесь появлялись объекты сервиса. Газозаправочные станции — это сервис, который служит людям, чтобы у них была возможность комфортно обслужиться на такой станции», — подчеркнул глава региона.

Руководство компании «Лукойл» представило новый дизайн станций и выразило готовность установить электромодули на своих АЗС для заправки электромобилей, но только при условии наличия клиентуры, то есть — электромобилей.

«Мы хотели бы присутствовать своими комплексами. Каждая станция — это 15-20 рабочих мест. Наши современные станции славятся тем, что они многофункциональны и высокотехнологичны», — рассказал Вагит Алекперов.

Губернатор согласился установить один электромодуль «для продвинутых», чтобы посмотреть, как технологическое новшество будет развиваться.