«Как хорошо, что есть театр!»

Гостей
и участников фестиваля встречала уже входящая в традицию «красная дорожка». В
просторном фойе играла живая музыка, выступали юные гимнасты, работала
«театральная» фотозона.
Как
только в зрительном зале погас свет, начался яркий театрализованный пролог с
участием артистов гатчинского театра «За углом» и участников творческих
коллективов Гатчины. В конце пролога на сцену — тоже по уже сложившейся
традиции — вышел сам император и покровитель Гатчины Павел I, который напомнил, что театральная жизнь в Гатчине
началась 177 лет назад — ненамного меньше, чем исполнилось в этом году самому
городу.
От
лица депутатов Законодательного собрания Ленинградской области гостей и
участников церемонии открытия приветствовал депутат ЗАКСа Александр Русских. Он
напомнил, какую важную роль играет театр в жизни человека, воспитывая целые
поколения зрителей и актерские династии.
Как
рассказали организаторы фестиваля, в этом году на конкурс подано рекордное
количество заявок от 83 коллективов, из которых 14 — зарубежные. Отбор прошли
12 коллективов. В очном этапе фестиваля-конкурса принимают участие 9
коллективов.
Судить
постановки конкурсантов будет профессиональное жюри, которое возглавила
генеральный секретарь Российского центра Международной ассоциации любительских
театров, режиссер Алла Валентиновна Зорина.
Алла
Зорина рассказала о высокой оценке и поддержке фестиваля «Авангард и традиции»
со стороны Союза театральных деятелей России. Она вручила благодарственные
письма тем, благодаря кому фестиваль снова состоялся — директору Гатчинского
Дома культуры Сергею Фиксу и заместителю директора Юлии Смолиной.
Теплое
и искреннее поздравительное письмо от председателя Союза театральных деятелей
России Александра Калягина Алла Зорина вручила актрисе гатчинского
театра-студии «За углом», методисту гатчинского Дома культуры Наталье Воробьевой.
Также
в рамках открытия фестиваля-конкурса состоялось вручение театральной премии
«Признание», учрежденной Союзом театральных деятелей Российской Федерации за
вклад в развитие любительского театра России. Эту премию ежегодно вручают
лучшим режиссерам России.
На
этот раз лауреатами премии стали художественный руководитель и режиссер
театра-студии «Синий краб» Елена Шульгина (г. Нижний Новгород), художественный
руководитель и режиссер молодежного театра «Третий круг» Филомина Бабаджанян
(г. Омск), художественный руководитель и режиссер театра «Секрет» Татьяна
Тимонина (г. Тольятти).
Спектаклем-открытием
XII Международного конкурсаа «Фестиваль и традиции» стал музыкальный спектакль
«Эрмиты. Петербургская сказка», который привезла в Гатчину из Санкт-Петербурга
Школа джаза и мюзикла (J&M School).
J&M
School - первая музыкальная школа, в которой каждый взрослый и ребенок может
пройти обучение по всем основным дисциплинам, которые сделают из любителя
настоящего артиста. Их новый спектакль рассказывает о невидимых обычному
взгляду маленьких человечках эрмитах, которые живут в тайных переходах
Эрмитажа. Эти похожие на домовых существа переселились на берега Невы в
петровские времена, приехав вслед за мастеровыми, архитекторами и инженерами
помогать строить русскую столицу из Европы.