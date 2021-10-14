«Как хорошо, что есть театр!»

Гостей и участников фестиваля встречала уже входящая в традицию «красная дорожка». В просторном фойе играла живая музыка, выступали юные гимнасты, работала «театральная» фотозона.

Как только в зрительном зале погас свет, начался яркий театрализованный пролог с участием артистов гатчинского театра «За углом» и участников творческих коллективов Гатчины. В конце пролога на сцену — тоже по уже сложившейся традиции — вышел сам император и покровитель Гатчины Павел I, который напомнил, что театральная жизнь в Гатчине началась 177 лет назад — ненамного меньше, чем исполнилось в этом году самому городу.

От лица депутатов Законодательного собрания Ленинградской области гостей и участников церемонии открытия приветствовал депутат ЗАКСа Александр Русских. Он напомнил, какую важную роль играет театр в жизни человека, воспитывая целые поколения зрителей и актерские династии.

Как рассказали организаторы фестиваля, в этом году на конкурс подано рекордное количество заявок от 83 коллективов, из которых 14 — зарубежные. Отбор прошли 12 коллективов. В очном этапе фестиваля-конкурса принимают участие 9 коллективов.

Судить постановки конкурсантов будет профессиональное жюри, которое возглавила генеральный секретарь Российского центра Международной ассоциации любительских театров, режиссер Алла Валентиновна Зорина.

Алла Зорина рассказала о высокой оценке и поддержке фестиваля «Авангард и традиции» со стороны Союза театральных деятелей России. Она вручила благодарственные письма тем, благодаря кому фестиваль снова состоялся — директору Гатчинского Дома культуры Сергею Фиксу и заместителю директора Юлии Смолиной.

Теплое и искреннее поздравительное письмо от председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина Алла Зорина вручила актрисе гатчинского театра-студии «За углом», методисту гатчинского Дома культуры Наталье Воробьевой.

Также в рамках открытия фестиваля-конкурса состоялось вручение театральной премии «Признание», учрежденной Союзом театральных деятелей Российской Федерации за вклад в развитие любительского театра России. Эту премию ежегодно вручают лучшим режиссерам России.

На этот раз лауреатами премии стали художественный руководитель и режиссер театра-студии «Синий краб» Елена Шульгина (г. Нижний Новгород), художественный руководитель и режиссер молодежного театра «Третий круг» Филомина Бабаджанян (г. Омск), художественный руководитель и режиссер театра «Секрет» Татьяна Тимонина (г. Тольятти).

Спектаклем-открытием XII Международного конкурсаа «Фестиваль и традиции» стал музыкальный спектакль «Эрмиты. Петербургская сказка», который привезла в Гатчину из Санкт-Петербурга Школа джаза и мюзикла (J&M School).

J&M School - первая музыкальная школа, в которой каждый взрослый и ребенок может пройти обучение по всем основным дисциплинам, которые сделают из любителя настоящего артиста. Их новый спектакль рассказывает о невидимых обычному взгляду маленьких человечках эрмитах, которые живут в тайных переходах Эрмитажа. Эти похожие на домовых существа переселились на берега Невы в петровские времена, приехав вслед за мастеровыми, архитекторами и инженерами помогать строить русскую столицу из Европы.