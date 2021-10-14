«Легенда» вернула героя семье – спустя 80 лет

…В ноябре 2019 года в
ходе поисковых работ в лесу у деревни Каушта Гатчинского района участник
поискового отряда «Легенда» Андрей Федоров обнаружил останки трёх
красноармейцев. Одним из найденных солдат оказался сержант Николай Иванович
Мухин, 1919 года рождения – его личность удалось установить благодаря записке
из смертного медальона.
9-го октября в деревню
Мины Вырицкого поселения приехали из Челябинска потомки погибшего Николая
Мухина: внук Александр Иванович Малюков, правнук Сергей Малюков и его жена
Ольга.
Гостей из Челябинска
встретили члены отряда «Легенда». Все вместе посетили братское захоронение
«Журавль» в Минах и музей «41-й стрелковый». Директор музея Светлана Николаевна
Корешкова ознакомила гостей с экспонатами, рассказала о деятельности поисковых
отрядов в районе Вырицы. Всем показали видеозапись, как были найдены и
эксгумированы останки солдат. Затем родственники посетили место гибели своего
героя.
Самым волнующим моментом
стала передача личных вещей Николая Мухина – капсулы смертного медальона с
бланком его родным.
После чаепития гости
отправились в обратный путь, пообещав вернуться с младшим поколением семьи.
Поисковая работа «Легенды»
продолжается…