«Легенда» вернула героя семье – спустя 80 лет

…В ноябре 2019 года в ходе поисковых работ в лесу у деревни Каушта Гатчинского района участник поискового отряда «Легенда» Андрей Федоров обнаружил останки трёх красноармейцев. Одним из найденных солдат оказался сержант Николай Иванович Мухин, 1919 года рождения – его личность удалось установить благодаря записке из смертного медальона.

9-го октября в деревню Мины Вырицкого поселения приехали из Челябинска потомки погибшего Николая Мухина: внук Александр Иванович Малюков, правнук Сергей Малюков и его жена Ольга.

Гостей из Челябинска встретили члены отряда «Легенда». Все вместе посетили братское захоронение «Журавль» в Минах и музей «41-й стрелковый». Директор музея Светлана Николаевна Корешкова ознакомила гостей с экспонатами, рассказала о деятельности поисковых отрядов в районе Вырицы. Всем показали видеозапись, как были найдены и эксгумированы останки солдат. Затем родственники посетили место гибели своего героя.

Самым волнующим моментом стала передача личных вещей Николая Мухина – капсулы смертного медальона с бланком его родным.

После чаепития гости отправились в обратный путь, пообещав вернуться с младшим поколением семьи.

Поисковая работа «Легенды» продолжается…