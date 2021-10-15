Человек и музей, или Как из малого складывается большое

«Форум малых музеев» − ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого десятки небольших музеев проводят на своих площадках интересные программы и мероприятия для детей и взрослых. На этот раз уже полюбившийся всем фестиваль объединил 66 музейных площадок. Его главной темой стала роль личности в музее.

В программу фестиваля вошло и несколько гатчинских музеев, каждый из которых подготовил свою интересную программу.

Вот уже который год участие в Форуме малых музеев принимает Музей города Гатчины. На этот раз для своих гостей сотрудники музея подготовили экскурсионную программу «Гатчина вчера, сегодня, завтра». Каким был наш город при владельцах-императорах, каким стал в советское время? Какая Гатчина сейчас? Помимо постоянных экспозиций музей предложил познакомиться и с выставкой предметов из своих фондов «Такая разная Гатчина», посвященной 225-летию Гатчины.

В день закрытия Форума, 10 октября, здесь прошла встреча-беседа, посвященная памяти краеведа, коллекционера, общественного деятеля и знаменитого Казачьего Деда Мороза В.П. Пестряка-Головатого. Участие в ней приняли друзья Василия Петровича и все те, кто сохранил о нем добрую память.

Прошло уже пять лет со времени его ухода из жизни, но гатчинцы не забывают своего замечательного земляка. Взрослые помнят Василия Петровича как очень активного, энергичного, переполненного идеями человека. Казачье движение отдает ему дань как потомственному казаку, полковнику Балтийского отдельного казачьего округа.

Сотрудники музеев до сих пор с восхищением говорят об увлечении Пестряка-Головатого краеведением, собирательством и его уникальных коллекциях.

Основной темой коллекционирования Василия Петровича была Гатчина и все, что касалось его любимого города. Среди экспонатов его коллекции - наградные знаки, посуда, предметы быта, фотографии и открытки. Последних в его собрании насчитывалось около восьмисот. Пестряк-Головатый не только собирал открытки, связанные с историей Гатчины, но и переиздавал их. Эти открытки он дарил не только музеям, но и общеобразовательным учреждениям города. Переданные им экспонаты хранятся в Российской государственной библиотеке и Российской государственной библиотеке искусств. На разных экспозиционных площадках Гатчины и в Санкт-Петербурга Василий Петрович организовывал замечательные выставки открыток, фотографий, документов и исторических предметов быта, посвящая их разным памятным датам русской истории.

А дети все еще помнят доброго Казачьего Деда Мороза, который никогда не вызывал у них сомнения в своей подлинности, настолько вжился Василий Петрович в свою роль — от всей души и от всего своего большого сердца. До сих пор в Гатчину к Казачьему Деду Морозу приходят письма от российской детворы. Подросшие ребята делятся своими успехами и огорчениями, просят у Деда Мороза совета и помощи в своих важных житейских делах.

Музей-усадьба «Суйда» участвует в Форуме малых музеев впервые. Приехав в эти дни в Суйду, можно было посетить гостевой флигель бывшей усадьбы прадеда Александра Пушкина, Абрама Ганнибала, увидеть сохранившиеся постройки старинной мызы, дом управляющего, конюшню и оранжерею.

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» предложил своим гостям увлекательную экскурсию «В гостях у нянюшки». Для маленьких посетителей сотрудники музея провели квест-игру «Сказки читать- скуки не знать!».

Музей «Дачная столица» в поселке Сиверский подготовил литературно-музыкальную композицию «О, мысль поэта, ты вольна...» Также, в рамках Форума малых музеев, здесь состоялся концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга под управлением В.А. Пчелкина.

В Музее Красногвардейского укрепрайона прошел круглый стол на тему «Музей и человек - судьбы сплетения», на котором историки, сотрудники музеев, краеведы обсудили вопросы о роли личности в создании и развитии музеев, о личности как объекте музейного показа.

Немало интересных мероприятий в дни Форума прошло в музее истории Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. На экскурсии, посвященной истории колледжа и самого музея, побывали первокурсники. Они познакомились с журналом-портретом людей, собравших документы по истории колледжа «И никогда не оборвется веков связующая нить…», и с исторической выставкой «Листая старые страницы». Также в музее состоялся квест, посвященный 150-летию колледжа и связанный с его историей.



