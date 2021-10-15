Губернатор Александр Дрозденко в очередной раз отметил важность вакцинации

В своем Instagram-аккаунте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разъяснил подписчикам, почему регион возвращает «антиковидные» ограничения и стимулирует темпы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает канал ЛенТВ24. В настоящий момент медицинские учреждения испытывают повышенную нагрузку в связи с ростом числа заболевших. Из-за этого страдают не только пациенты с коронавирусом, но и люди с другими болезнями - они не всегда могут вовремя получить необходимую помощь.

При этом глава региона подчеркнул, что ограничения касаются преимущественно сферы развлечений. Она будет доступна жителям с QR-кодом о вакцинации, а также тем, кто переболел недавно.

«По стране каждый день от ковид умирает тысяча человек. И еще раза в два больше прирост от других причин, потому что врачи отвлечены на работу в красной зоне. Беда - это когда в красной зоне люди лежат в коридорах и не хватает кислорода, потому что резко возросла госпитализация. Беда - это потеря близких от ковид, особенно обидно, что часть из них отказывалась и не верила в вакцинацию. И чтоб такого не было в области, я и принимаю меры. И о каком ограничении вы говорите. В аптеку, магазин, парикмахерскую, кафе - никакого кода не надо. А вот кто не хочет прививаться и получать тест ПЦР - два месяца без кино и дискотеки обойдется», - прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор также объяснил, как работают ковид-паспорта. На текущий момент их получили более 1200 предприятий Ленинградской области. Они позволяют организациям работать без ограничений.

Для получения документа необходимо, чтобы 80% сотрудников были привитыми или переболевшими не более 6 месяцев назад. При этом 100% работников, которые общаются с посетителями напрямую, должны быть безопасными - то есть пройти вакцинацию или входить в число тех, кто недавно перенес заболевание.

«Сфера услуг, если хочет работать, должна оформить ковидный паспорт. Сотрудники должны быть привиты или переболели не позднее шести месяцев назад - это 80%. А 100% должны быть привиты сотрудники, которые напрямую общаются с посетителями или клиентами. Если кто-то из тех, кто общается с клиентами, не будет безопасен после 15 ноября, - тогда штраф или приостановка. Вы сами решайте, кто у вас войдет в 80% безопасных. Для справки, уже более 1200 предприятий сферы услуг оформили ковидные паспорта и никакой локдаун им не грозит», - пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, 11 октября губернатор Ленобласти подписал новое «антиковидное» постановление. В 47-м регионе ужесточили ограничения: введены QR-коды и обязательная прививка для некоторых категорий граждан.

https://lentv24.ru/aleksandr-drozdenko-o-koronaviruse.htm