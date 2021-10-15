Общий дизайн объединит школу и центр культуры в Войсковицах

В 2020 году Войсковицкая школа № 1 вошла в областную программу реновации учебных учреждений. В ходе работ были отремонтированы учебные классы, пищеблок, столовая, коридоры, гардероб, входная группа, строители полностью заменили кровлю и инженерные системы. Общая стоимость работ составила 96 млн рублей. Для школы было закуплено учебное оборудование и инвентарь на сумму почти 28 млн рублей. Сегодня рядом с учебным учреждением продолжается строительство пришкольного спортивного стадиона.

Александр Дрозденко прогулялся по школе, заходил в классы, общался с ребятами, не обошел стороной столовую, посмотрел, как работают интерактивные доски в классах, заглянул в библиотеку, где оставил свои пожелания в соответствующем альбоме.

- Плюс нашей программы реновации в том, что не только здания получают вторую жизнь, но и полностью обновляется мебель, учебное оборудование. Современная, красивая школа поддерживает у ребят желание возвращаться в школу, мотивирует их учиться, - отметил глава региона.

Александр Дрозденко также оценил ремонт Войсковицкого центра культуры и спорта, который стал участником региональных программ «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

В рамках программ за счет средств областного бюджета в период 2012-2020 годов проводились работы по капитальному ремонту объекта культуры на общую сумму 39,8 млн рублей. За этот период был выполнен капитальный ремонт зрительного зала на 420 мест, спортивного зала, отдельных внутренних помещений, системы отопления, кровли, заменены оконные блоки, приобретены сценическое, звуковое и световое оборудование, проведено частичное благоустройство прилегающей территории.

Глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин рассказал, что для участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий» с федеральным финансированием уже подготовлен проект комплексного развития поселка Войсковицы. Проект в том число включает завершение капитального ремонта Войсковицкого центра культуры и спорта – обновление фасада, ремонт малого зала, благоустройство территории (сметная стоимость работ – 74,4 млн рублей) и капитальный ремонт стадиона (90,4 млн рублей.). Документы уже поданы в Минсельхоз России. Решение о финансировании проекта на 2022 год за счет средств федерального бюджета будет принято в ноябре.

В ходе осмотра Войсковицкого центра культуры и спорта Александр Дрозденко поразился его размеру и большому количество организаций, дружно уживающихся под одной крышей. Это Войсковицкий центр культуры и спорта (27 клубных формирований, более 500 воспитанников), Войсковицкая сельская библиотека (более 400 читателей), Войсковицкая школа искусств (2 образцовых коллектива, 350 участников), судебный участок № 33, филиал МФЦ, Совет ветеранов, Совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей, филиал университета третьего возраста, Молодежный совет.

- Школа и центр культуры и спорта – самобытные объекты, очень интересные и живые. Отрадно, что в Войсковицкой школе искусств работают настоящие фанаты своего дела. Мы хотим довести оба объекта до логического завершения. Для этого необходимо обновить фасады, сделать их красивыми, утепленными и в едином стиле. На эти цели выделим в следующем году финансирование из бюджета Ленинградской области, возможно, привлечем федеральное финансирование. Между ними находится старый стадион и хоккейная коробка, которые мы также приведем в порядок, - сказал Александр Дрозденко по итогам встречи.

Кроме этого, глава региона анонсировал выделение в 2022 году средств на проектирование новой амбулатории в поселке Войсковицы.

Ирина Хрусталёва

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