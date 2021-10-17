Чтобы дорога была ровной

Любой сезон – «горячий»

Улицы Гатчины насчитывают 123 тысячи погонных метров, из них 12 тысяч входят в муниципальное задание по ямочному ремонту дорог в Гатчине. В этом году практически весь ямочный ремонт уже выполнен. Аналогичные работы уже завершены во дворах многоквартирных домов. Здесь коммунальщики ежегодно выполняют ремонт четырех тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что ремонт асфальта продолжается на протяжении всего года. Разница лишь в том, что летом используют горячий асфальт, зимой – холодный. Михаил Рахматуллин отметил, что современные технологии позволяют проводить ремонтные работы в любой сезон года, поэтому жалобы и колкие комментарии жителей по поводу «класть асфальт в дождь» не имеют под собой никаких оснований.

- Мы не специально ждем плохой погоды, чтобы выйти на дорожные работы, как многие думают. К сожалению, рядом с Гатчиной закрылось сразу несколько заводов по производству асфальтовой смеси. Поэтому нам приходится дважды в день ездить за ней в северную часть Санкт-Петербурга. Хочу отметить работу нашего водителя Виктора Шмелева, который уже в шесть часов утра выезжает на завод за асфальтом из Гатчины. Учитывая наши климатические условия и тот факт, что асфальт может застыть, мы не можем постоянно ждать солнечной погоды, но и в лужу асфальт не укладываем, - добавил начальник дорожного участка.

Михаил Рахматуллин работает на коммунальном предприятии с 1988 года и ему есть, что вспомнить и с чем сравнить. Раньше для ремонта асфальта использовался ручной каток – старожилы сферы ЖКХ помнят, что это такое, каким тяжелым был труд по его управлению.

- Потом глава города Станислав Богданов привез нам из Пскова трактор, у которого вместо колес были катки. В 2005 году мы уже приобрели современную технику и периодически ее обновляем, - говорит Михаил Рахматуллин.

Михаил Рахматуллин признался, что просыпается очень рано, чтобы с самого утра самостоятельно объехать всю Гатчину, посмотреть, все ли в порядке, и спланировать работу. Владимир Рящин также приезжает на работу рано, в шесть утра – у коммунальщиков ненормированный график.

Кто они, работники дорожного хозяйства?

В УБДХ города Гатчины сегодня трудятся 240 специалистов, из них 11 дорожных рабочих, 40 трактористов и машинистов, более 40 водителей, 25 рабочих зеленого хозяйства, 73 уборщика городских и дворовых территорий.

Старожилы дорожного участка – бригадир Николай Львович Матвеев, который работает в УБДХ уже 27 лет, и его сын, Юрий Николаевич Матвеев, чей стаж здесь – более десяти лет. Но немногие готовы на столь тяжелый труд.

Заработная плата дорожного рабочего - 34 тысячи рублей, но учитывая, что приходится работать в выходные и праздничные дни, в среднем она составляет 55 тысяч рублей.

В дорожной сфере учреждения задействованы не только мужчины, но и женщины. Одна из них – Дарья Богатырева работает трактористом в УБДХ города Гатчины с апреля текущего года, при этом является многодетной мамой и воспитывает троих детей.

На балансе предприятия находится четыре комбинированные дорожные машины (КДМ), три поливщика, четыре легких погрузчика, два - тяжелых, грейдер, два элеваторных снегопогрузчика, восемь самосвалов, каток. В настоящий момент администрация Гатчинского района выделила субсидию в размере 20 млн рублей на покупку комбинированной дорожной машины (в связи со списанием старого поливщика) и четырех тракторов (три из них –малогабаритные). Новая КДМ будет использоваться во время уборки Ленинградского шоссе, которое также передали на содержание предприятия, а имеющаяся техника для этих целей не подходит.

- Хотелось бы чаще обновлять существующую технику. Тот же каток – 2005 года выпуска, а один снегопогрузчик – 2001 года. Они продолжают работать только благодаря профессионализму наших мастеров, - отметил Владимир Рящин.

Листья жёлтые над городом кружатся

Красивая желтая листва, которая укрыла всю Гатчину – настоящая боль для коммунальщиков. Только очистят улицу, потратив на это немало времени, как уже через несколько дней от их труда не осталось и следа. Но по-другому нельзя.

- Сейчас листва легкая и ее проще убрать механизированным способом. Если мы будем ждать, пока она вся осыплется, то скопится большой слой, который станет тяжелым, скользким, грязным и начнет гнить – убирать будет заметно тяжелее, - пояснил Владимир Рящин.

Сегодня в этой работе задействованы две бригады рабочих зеленого хозяйства и дворники. Остальные заняты более срочной работой. На предприятие поступило 43740 луковиц тюльпанов, которые нужно срочно высадить в городские клумбы, еще пять тысяч луковиц удалось сохранить с прошлого года. Они так же будут высажены, как и 350 саженцев деревьев (березы, липы, туи, клены). После этого будут сформированы пять бригад для уборки листьев. Когда дорожники закончат ямочный ремонт, они также подключатся к этой работе.

- Знаем, что часть жителей против уборки листвы, но ее необходимо убирать, особенно с пешеходных зон, так как мокрая листва небезопасна, на ней можно поскользнуться, а весной она превращается в пыль. Последние листья, упавшие в ноябре, покрывают газоны тонким слоем, эту листву уже не собираем. Это позволяет укрыть растительность перед зимним периодом. А весной остатки листвы убирают, так как все газоны прочесываются. Таким образом, деревья и газоны получают достаточное количество органических веществ. Хотелось, чтобы жители понимали, что листва может опасть одним моментом, но убрать ее везде в один момент невозможно, - добавил Владимир Рящин.

Вода, вода – кругом вода

Не секрет, что в Гатчине практически отсутствует ливневая канализация, что приводит порой к плачевным ситуациям. Так, весной текущего года специалисты УБДХ занимались постоянной откачкой воды на улицах и во дворах (хотя такие работы в муниципальном задании учреждения не прописаны). Снега зимой было много, и температурный режим установился такой, что город «поплыл». Для этой работы была задействована ассенизаторская машина для откачки биотуалетов и специальная помпа, которую ранее коммунальщики использовали только для внутренних нужд предприятия.

- Мы откликнулись, потому что понимали, что Гатчина тонет. Наше предприятие создано для благоустройства города и комфорта ее жителей. Поэтому мы всегда готовы прийти на помощь, - подчеркнул Владимир Рящин.

Пару лет назад в интернете был популярен видеоролик о серфингисте, который катался по улице Зверевой. Чтобы решить проблему постоянно скапливающейся здесь воды, сотрудники УБДХ вскрыли асфальт, проложили ливневую трубу и вывели ее в канаву.

Не менее интересная история связана с трехарочным мостом внизу у площади Коннетабля, который является культурным наследием и передан на баланс УБДХ. Во время сильных дождей вода на мосту доходила до окон автомобилей, что вызывало транспортный коллапс. Коммунальщики на протяжении нескольких лет прочищали трубы под мостом и помпой откачивали воду, а в 2021 году по указанию комитета ЖКХ администрации Гатчинского района выполнили ряд работ, который позволил устранить затопления: вычистили трубы под мостом, проложили дополнительную резервную трубу, чтобы избежать повторения подобного подтопления.

- Благодарю коллег, в том числе работников дорожного участка, которые проводили все эти работы во время дождя – и днем и ночью, на протяжении недели. Зато теперь мы спокойны за этот участок города, - сказал Владимир Рящин. Он также высказал пожелание, чтобы во время ремонта дворов и тротуаров не забывали предусматривать водоотведение. Иначе новый асфальт, скорее всего, вскоре окажется в воде.

Впереди у коммунальщиков – зима. Предугадать, какой она будет, невозможно. Если, как в прошлом году, значит, рабочие дорожного участка будут трудиться сутками, убирая снег.

- Горжусь всеми сотрудниками УБДХ. Выражаю благодарность им и их семьям, которые с пониманием относятся к тому, что мужья, папы и мамы отсутствуют дома в выходные, а порой и ночью, так как заняты уборкой города или аварийным ремонтом. У них сложная работа, которая не заканчивается никогда, - сказал Владимир Рящин.



