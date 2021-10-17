В Гатчине и районе отключат свет

19.10.21г. с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1, 1А, 1/8, 3, 3 к. 2, 5, 5 к. 2, 7, 15А;

ул. Генерала Кныша, д. 7;

18.10.21г. с 13.00 до 16.00

пгт. Вырица:

пр-кт. Ленина д. 47-55Б; ул. Крупская д. 17-46;

пр-кт. Ленинградский д. 29-64; ул. Коняшина д. 28, 34, 37А;

пр-кт. Народный д. 29-43;

18.10.21г. с 09.00 до 12.00

пгт. Вырица:

ул. Песочная д. 11-32; пер. Лермонтова д. 10-35;

ул. Капитана Курицына д. 1-8; ул. Флотская д. 23-37;

пр-кт. Пролетарский д. 9Г-21; пер. Весенний д. 4-6; ул. Щеголева д. 7-8А;

19.10.21г. с 13.00 до 16.00

пгт. Вырица:

ул. Полтавская д. 17-46; ул. Речная д. 1-32; пр-кт. Кирова д. 12-38;

ул. Боровая д. 1-7;

19.10.21г. с 09.00 до 12.00

пгт. Вырица:

ул. Нижегородская д. 1-17; ул. Зареченская д. 5А-38; ул. Симбирская д. 40-52; пер. Вологодский д. 1-5; ул. Ярославская д. 1-20; ул. Казанская д. 61-91;

ул. Новопроектируемая д. 1-5; ул. Тверская д. 1-31; ул. Новоселов д. 1-28;

ул. Симбирская д. 64-72; ул. Хвалынская д. 7-19; ул. Казанская д. 51-64Б;

ул. Нижегородская д. 29-35; ул. Самарская д. 29-51;

20.10.21г. с 09.00 до 12.00

пгт. Вырица:

ул. Песочная д. 2-14; ул. Воинова д. 1А, 4, 4А; ул. Флотская д. 1-20А;

пр-кт. Урицкого д. 9-29; пер. Лермонтова д. 1-8; ул. Лермонтова д. 1-19;

ул. Щеголева д. 1-8; пер. Флотский д. 1-7;

20.10.21г. с 13.00 до 16.00

пгт. Вырица:

пр-кт. Урицкого д. 13-73; ул. Подольская д. 1-7А;

ул. Комарова д. 12-27, 39-39В; пр-кт. Островского д. 43-94;

ул. Ямпольская д. 1-8; пер. Ольгопольский д. 35-46;

21.10.21г. с 13.00 до 16.00

пгт. Вырица:

ул. Речная д. 5-9, 33-37;

21.10.21г. с 09.00 до 12.00

пгт. Вырица:

ул. Витебская д. 1-7; ул. Пороховская д. 1-7; пер. Амбулаторный д. 1-11;

ул. Свердлова д. 1-14; ул. Воинова д. 1-14; ул. Комарова д. 7-17;

ул. Урицкого д. 56;

21.10.21г. с 10.00 до 15.00

пгт. Вырица:

ул. Андреевская д. 15, 27-31, 35А, 35Б; ш. Сиверское д. 56-80; ул. Жертв Революции д. 24-44; ул. Баркановская д. 1-3; ул. Слуцкая д. 2-26; ул. Красная д. 37-47; ул. Оредежская д. 44-54; ул. Софийская д. 1-15; ул. Средняя д. 1-11;

22.10.21г. с 09.00 до 12.00

пгт. Вырица:

ул. Бернадская д. 27-36; ул. Косинская д. 3-26; ул. Сузинская д. 6-28;

ул. Герцена д. 5-13;

22.10.21г. с 13.00 до 16.00

пгт. Вырица:

пр-кт. Пильный д. 1-12; ул. Грибная д. 1-23; пр-кт. Островского д. 1-6;

пр-кт. Кирова д. 1-10; ул. Соседская д. 1-16; пр-кт. Коммунальный д. 35-80; пер. Безымянный д. 1-12; пер. ГЭС д. 1-8;

21.10.21г. с 09.00 до 16.00

пгт. Сиверский:

пр-кт. Героев д. 2А, 8, 49-67; ул. Речная д. 29-33;

18.10.21г. с 09.00 до 17.00

г. Коммунар:

ул. Гатчинская д. 24Б;

с 18.10.21г. по 22.10.21г. с 10.00 до 14.00 (с включением на ночь)

г. Коммунар:

ул. Школьная д. 6, 6А, 6Б; ул. Пионерская д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А;

ул. Гатчинская д. 1А, 32;

20.10.21г. с 10.00 до 16.00

пгт. Дружная Горка:

ул. Введенского д. 20, 19, 17, 16, 15, 12; ул. Усадебная д. 1А-37;

ул. Здравомыслова д. 1-7; ул. Краснофлотская д. 1-24; ул. Красная д. 1-30;

ул. Маяковская д. 1-30; ул. Трубная д. 1-14; ул. Садовая д. 7-11;

ул. Ленина д. 3, 11, 21; ул. Лесная д. 1-18; ул. Урицкого д. 11, 17, 19, 23;

ул. Советская д. 1-14; ул. Горького д. 1-23; ул. Мира д. 13-28;

ул. Пограничная д. 1-48; ул. Чащинская д. 1-7; ул. Крылова д. 13А;

ул. Пограничная д. 27-48; ул. Княжевская д. 25-41; ул. Горького д. 36-48; КНС; школа; детский сад; администрация Дружногорского ГП; амбулатория; насосная станция ХВС.