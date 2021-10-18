«Авангард и традиции»-2021: игра наотмашь

По «красной дорожке» - в волшебный мир театра

Совсем недавно в Гатчине с успехом прошли конкурсные показы кинофестиваля «Литература и кино». И вот снова, на целых пять дней - с 13 по 17 октября — наш город стал настоящей творческой столицей Ленинградской области. Оба фестиваля объединила уже вошедшая в традицию «красная дорожка», по которой гости и участники творческих форумов торжественно проходили в зал.

Были продолжены и старые традиции. В первый день фестиваля «Авангард и традиции» пришедших в Гатчинский Дом культуры на церемонию открытия гостей ждало яркое шоу в фойе. Здесь играла живая музыка, выступали юные гимнасты, работала «театральная» фотозона. Эта удивительная атмосфера предстоящего и свершающегося чуда, которое каждый раз дарит нам театр, сопровождала фестиваль до самой церемонии его закрытия.

На этот раз фестиваль «Авангард и традиции» был посвящен 225-летию города Гатчины, а также присвоению ей статуса столицы Ленинградской области. Этот мотив явственно прозвучал в ярком прологе, который подготовили артисты гатчинского театра «За углом» и участники творческих коллективов Гатчины. В конце пролога на сцену вышел сам император и покровитель Гатчины Павел I, который напомнил, что театральная жизнь в нашем городе началась 177 лет назад.

«Признание» - лучшим режиссерам!

Напомним, фестиваль «Авангард и традиции» впервые прошел в Гатчине в 1998 году. Его инициатором и организатором стала режиссёр театра-студии «За углом» Тамара Алексеевна Шмакова. С тех пор он проводится каждые два года, собирая любительские театры из России и других стран мира.

В 2019 году фестиваль впервые приобрел статус конкурса. В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок от 83 коллективов, из которых 14 — зарубежные. Отбор прошли 12 коллективов. В очном этапе фестиваля-конкурса приняли участие 9 коллективов. Свое мастерство на большой сцене Гатчинского Дома культуры продемонстрировали девять театральных коллективов из Гатчины, Санкт-Петербурга, Москвы, Соснового Бора, Сортавалы, Екатеринбурга.

В состав конкурсного жюри вошли высокопрофессиональные деятели культуры и театрального искусства России - театральный критик, редактор журнала Союза театральных деятелей России «Страстной бульвар, 10» Елена Глебова, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Государственного института театрального искусства, режиссер Татьяна Тарасова. Жюри возглавила генеральный секретарь Российского центра Международной ассоциации любительских театров, режиссер Алла Зорина.

В рамках открытия фестиваля-конкурса состоялось вручение театральной премии «Признание», учрежденной Союзом театральных деятелей Российской Федерации за вклад в развитие любительского театра России. Эту премию ежегодно вручают лучшим режиссерам России.

На этот раз лауреатами премии стали художественный руководитель и режиссер театра-студии «Синий краб» Елена Шульгина (г. Нижний Новгород), художественный руководитель и режиссер молодежного театра «Третий круг» Филомина Бабаджанян (г. Омск), художественный руководитель и режиссер театра «Секрет» Татьяна Тимонина (г. Тольятти).

От Дон-Жуана до эрмитов

Театральные коллективы, собравшиеся в Гатчине на XII Фестиваль-конкурс «Авангард и традиции», подобрали интересный литературный и драматургический материал. В основу конкурсных постановок легли произведения таких авторов, как С. Мрожек, Н. Саймон, Н. Тэффи, А. Аверченко, У. Люс. Жанры постановок тоже были весьма разнообразными – классические и современные, абсурдные и психологические, мюзиклы и камерные моноспектакли. Каждый спектакль стал откровением, радуя зрителей и ставя перед ними вечные вопросы о жизни человека и о мире, в котором мы живем.

Спектаклем-открытием XII Международного конкурса «Фестиваль и традиции» стал музыкальный спектакль «Эрмиты. Петербургская сказка», который привезла в Гатчину из Санкт-Петербурга Школа джаза и мюзикла (J&M School). Их новый спектакль рассказывает о невидимых обычному взгляду маленьких человечках эрмитах, которые живут в тайных переходах Эрмитажа.

Уже в третий раз на Гатчинском фестивале побывал один из самых необычных российских театров - «Безусловный театр», в котором играют люди с ограниченными возможностями (Санкт-Петербург). На этот раз уникальная труппа привезла в Гатчину спектакль «Вокзальные истории» по произведениям Н. Тэффи и А. Аверченко. Музыкальный спектакль «Блокси-блюз» по пьесе Н. Саймона показал народный театр «Закулисье» из города Пушкина. Музыкальный театр из Екатеринбурга «Верона» привез в Гатчину великолепный спектакль «Василиса», поставленный по мотивам русской народной сказки. Гатчинский театр-студия «За углом» на этот раз показал яркий спектакль «В погоне за Дон-Жуаном» по пьесе Д. Белькина (режиссер Д. Белькин).

Каждый театральный день по традиции завершался обсуждением постановок с участием высокопрофессионального жюри. Участники студий и театров получали ценный опыт профессионального консультирования, с удовольствием общались друг с другом, участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и сценическому движению.

Гран-при для «Закулисья»

Итоги XII Международного фестиваля «Авангард и традиции» были подведены вечером 17 октября — на торжественной церемонии закрытия театрального форума.

Председатель жюри Алла Зорина поблагодарила организаторов фестиваля за теплый радушный прием в Гатчине.

- Мы старались быть очень объективными, - подчеркнула она. - Мы подолгу обсуждали каждый спектакль и каждого актера. Каждый из вас обязательно получит свои награды. И даже если кому-то не достанется призовое место, вы должны знать — вы все уже победители!

Очень тепло о гатчинском фестивале отозвались и другие члены жюри. Елена Глебова отметила, что, учитывая долгую и богатую театральную историю Гатчины, фестиваль «Авангард и традиции» очень естественно вписался в нее, став яркой традицией осени. «Игрой наотмашь» назвала она все, что происходило на сцене Гатчинского Дома культуры в эти пять театральных дней.

И действительно, без внимания жюри не остался ни один спектакль, ведь в каждом из них была своя «изюминка». Дипломами фестиваля в самых разных номинациях наградили все театральные коллективы, принявшие участие в фестивале.

Конкурсные места распределились следующим образом. Дипломами лауреатов III степени XII Международного фестиваля-конкурса «Авангард и традиции» были награждены спектакль «Вокзальные истории» (студия «Безусловный театр», Санкт-Петербург, режиссеры А. Миллер и Е. Царев) и постановка «День космонавтики» (Народный молодежный театр-студия «Дети понедельника», г. Сортавала, режиссер А. Ладысев).

Дипломы лауреатов II степени вручили коллективу студенческого театра «Версия» (г. Санкт-Петербург, режиссер Н. Евдокимова) — за постановку «Это все она». Звание лауреата II степени получил также Народный театр «Городок» (г. Сосновый Бор, режиссер С. Сулим).

Самая высокая награда фестиваля-конкурса - Гран-при - была присуждена Народному театру «Закулисье» за спектакль «Билокси-блюз» (г. Пушкин, режиссеры А. Трухин, И. Никитюк).

«Билокси-блюз» - это полная юмора и желания жить армейская история по одноименной автобиографической пьесе Нила Саймона. Это история взросления, в которой есть место, и дружбе, и любви, и разочарованиям, и победам. Интересно, что Народный театр «Закулисье» получает уже второй гран-при на фестивале «Авангард и традиции» в Гатчине.

Грамотой за яркое партнёрство в спектакле «В погоне за Дон Жуаном» награждены Дмитрий Белькин и Александр Папулов, театр-студия «За углом», г. Гатчина;

Церемония закрытия XII Фестиваля-конкурс «Авангард и традиции» продолжилась прощальным капустником, на котором артисты из разных театральных коллективов еще раз продемонстрировали свое мастерство, остроумие и оптимизм.