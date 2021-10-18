Гатчинские ветераны приняли участие в Спартакиаде

Самые
активные и энергичные пенсионеры нашего региона собрались на спортивной базе «Связист»
Приозерского района, где с 13 по 15 октября соревновались в плавании, пулевой
стрельбе из электронного оружия, дартсе, шашках, настольном теннисе,
комбинированной эстафете, кроссе на 1км.
Гатчинские
спортсмены отлично выступили на соревнованиях, завоевав четыре медали и два
командных призовых места в плавании (третье место) и настольном теннисе (второе
место). Так, Михаил Мурзов занял третье место в настольном теннисе, Ангелина
Татарина заняла второе место в дартсе.