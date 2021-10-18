Гатчинские ветераны приняли участие в Спартакиаде

Гатчинские ветераны приняли участие в Спартакиаде

Команда Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района приняла участие в III Спартакиаде ветеранов Ленинградской области «За активное долголетие».

Рубрики : Спорт     18 Oct 2021

Самые активные и энергичные пенсионеры нашего региона собрались на спортивной базе «Связист» Приозерского района, где с 13 по 15 октября соревновались в плавании, пулевой стрельбе из электронного оружия, дартсе, шашках, настольном теннисе, комбинированной эстафете, кроссе на 1км.

Гатчинские спортсмены отлично выступили на соревнованиях, завоевав четыре медали и два командных призовых места в плавании (третье место) и настольном теннисе (второе место). Так, Михаил Мурзов занял третье место в настольном теннисе, Ангелина Татарина заняла второе место в дартсе.

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