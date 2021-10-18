Сельцо - кузница чемпионов

С двумя из них - пловцом
Марком Николаевым и биатлонистом Евгением Сидоровым встретился корреспондент
киришского телевидения.
Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК
"Кириши"
Кузница чемпионов, так можно сказать о спортивном комплексе в поселке Сельцо Тосненского района Ленинградской области.
С двумя из них - пловцом
Марком Николаевым и биатлонистом Евгением Сидоровым встретился корреспондент
киришского телевидения.
Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК
"Кириши"
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