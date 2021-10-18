Сельцо - кузница чемпионов

Кузница чемпионов, так можно сказать о спортивном комплексе в поселке Сельцо Тосненского района Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     18 Oct 2021

С двумя из них - пловцом Марком Николаевым и биатлонистом Евгением Сидоровым встретился корреспондент киришского телевидения.

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

Сюжет подготовлен ТРК "Кириши"

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