Звон оружия и звуки музыки над Волховом

Зоны по вкусу
Субботнее утро.
Посетители (по разговорам слышу, что приехали и с разных концов Ленобласти, и
из Петербурга) стекаются на главную площадку рядом со СвятоУспенским женским
монастырем.
Начинаю
осматривать тематические зоны. Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза
разбегаются от обилия декоративноприкладных изделий и сувениров. Народные
умельцы не только продают свои маленькие шедевры, но и проводят
мастерклассы.
На детской
площадке носится довольная ребятня, мамыпапы тоже улыбаются. Повсюду работают
аттракционы. Можно метнуть копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой по
силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или «чемпион». А вот и гастрономическая
зона — пахнет вкусно, почему бы не подкрепиться? Параллельно напитываюсь
«правильным» настроением — его создает показ под открытым небом фрагментов
фильма Эйзенштейна «Александр Невский».
Начинается
фестиваль колокольного звона. Звучит все — от крошечных инструментов
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых колоколов на рамезвоннице.
Настоящее волшебство! По словам ведущих, из всех видов духовной музыки РПЦ
одобряла лишь звучание колоколов, и это направление развили до совершенства.
Вот
и настало время торжественной церемонии открытия. Гостей приветствует
председатель областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский. Он
обещает, что подобные праздники будут проходить в Старой Ладоге ежегодно. В
2022м, например, здесь отметят 350летие со дня рождения Петра Первого.
Рыцарский турнир
Перейдя через
дорогу на площадку «Зеленая лужайка», я словно попадаю в мир
западноевропейского Средневековья. Звучат волынки и скрипки, слышны кельтские
мотивы. Трудятся ремесленники, знакомя желающих с кузнечным делом, чеканкой
монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет рыцарский турнир. По распоряжению герольда всадники демонстрируют владение мечом и копьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов «головы сарацин» — яблоки и капустные кочаны. Восхищает не только ловкость наездников, но и выучка лошадей. Животные не нервничают и не допускают ошибок, один жеребец буквально пританцовывает. Все на уровне циркового искусства!
Организаторы
объясняют: главная задача — поразить щит соперника. И хотя копья у всех с
безопасным закругленным наконечником, броня при сшибке не всегда гасит удар.
Вижу, как рыцарь на выезде с ристалища кренится в седле, сдерживая стон. Однако
находит силы превозмочь боль и возвращается на исходную позицию. При этом не
забывает приветствовать наблюдающих за сражением прекрасных дам.
На суше и на море
Тем временем
реконструкторы заканчивают подготовку к главному событию — воспроизведению
сражения русской дружины со шведской ратью, знаменитой Невской битвы.
Взобравшись на камень как на зрительскую трибуну, наблюдаю конный бой между
«Александром Невским» и «Биргером Магнуссоном».
В результате
яростной схватки русский князь, как и положено, побеждает, а шведский ярл
тяжело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участники битвы четко соблюдают
правила безопасности. Никто из бойцов не теряет контроля, не допускает
арбалетных выстрелов и травмирующих уколов на уровне головы.
Завершающие
воинские состязания, «Вызов дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где и
турнир, — на площадке у монастыря. Не всем желающим хватает доспехов, и
некоторые одеваются просто в толстые «стегачи». По правилам участники бьются до
одного попадания, то есть выбывают из боя после первого же удачного удара. Так
что дружины «секут» друг друга быстро.
Перемещаюсь к
воде — здесь тоже зрелищно. На Волхове проходит парад маломерных парусников.
Кроме яхт, участвуют три ладьи — уменьшенные копии драккаров викингов. Их
привел областной клуб исторической реконструкции «Морская дружина «РУС».
«Мы
участвуем как в речной части фестиваля, так и в турнирах и групповых боях, —
рассказывает руководитель «Морской дружины» Сергей Кашин. — От нас в
Старую Ладогу приехали 25 человек, совместно с общественным движением
«Росрекон» мы воссоздаем исторические события и сражения».
Музыкальный калейдоскоп
Тем временем в
парке напротив ДК идет праздничный концерт. Перед зрителями проносится пестрый
калейдоскоп певцов, танцоров, симфонических и фольклорных коллективов. Группы
«Казачий Кордон», «Трыньтрава», «Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» —
все самобытно и талантливо. В перерыве между номерами награждают лучших
артистов творческих объединений Волховского района.
Несмотря на
сумерки и морось, людей становится все больше. Настает черед звезд программы. В
красивом узорчатом костюме предстает исполнительница Варвара. Стиль у артистки
смешанный, слышны мотивы этнической, классической и попмузыки. В целом
гармонично, а тема возвращения к истокам, любви к образам прошлого отлично
вписывается в замысел фестиваля.
Завершает
музыкальную часть выступление «Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполняет
хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие популярные песни. Спустившись со сцены,
артист продолжает петь среди поклонников, а восторженная публика подпевает. По
окончании концерта зрители перемещаются на берег Волхова, где разворачивается
огненное представление. Над рекой долго полыхает запущенный с воды разноцветный
фейерверк…
Гости
фестиваля не скрывают радостных эмоций. «Замечательно прошло, душевно, побольше
бы таких представлений! — делится жительница Кудрово Анна Михайловна. — Так
устроено на все вкусы, что интересно и людям старшего возраста, и молодежи, и
детям. Подобные фестивали возвращают нас к истокам, дают почувствовать свое
родство, связь с русской историей».
Сергей Жарков
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